"Prezydent Karol Nawrocki stanowczo sprzeciwia się odwołaniu zastępców Prokuratora Generalnego bez jego pisemnej zgody" - oświadczył szef KPRP Zbigniew Bogucki w piśmie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Bogucki ostrzegł: "Taki bezprawny akt będzie deliktem konstytucyjnym". Według szefa KPRP ograniczanie zastępcom PG dostępu do siedziby Prokuratury Krajowej jest bezpodstawne i należy je rozpatrywać w kategorii mobbingu.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Z obszernego pisma, którego kopię szef Kancelarii Prezydenta RP opublikował we wtorek wieczorem na platformie X, wynika, że działania podejmowane wobec zastępców Prokuratora Generalnego: prokuratorów Dariusza Barskiego (szefa Prokuratury Krajowej odwołanego z tej funkcji w styczniu 2024 r. przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, PG Adama Bodnara), a także Michała Ostrowskiego, Tomasza Janeczka, Krzysztofa Sieraka i Roberta Hernanda budzą poważne zastrzeżenia co do zgodności z ustawą - Prawo o prokuraturze.