Izraelska armia potwierdziła, że w nalocie na Teheran zginął Daud Zalizadeh – tymczasowy szef dowództwa sił Al-Kuds, elitarnej jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), odpowiedzialny za operacje w Libanie. To właśnie on miał koordynować działania irańskich sił w regionie.

Teheran, Iran / IMAGO/Imago Stock and People/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Zalizadeh był postacią kluczową dla irańskiej strategii w Libanie. Izraelskie naloty na cele w Iranie i Libanie są odpowiedzią na coraz śmielsze działania wspieranych przez Teheran organizacji zbrojnych, w tym przede wszystkim Hezbollahu.

Hezbollah ogłosił przyłączenie do wojny

W minioną niedzielę Hezbollah oficjalnie ogłosił, że przyłącza się do wojny rozpoczętej dzień wcześniej przez USA i Izrael, stając po stronie Iranu. Co natychmiast spotkało się z reakcją izraelskich sił zbrojnych, które odpowiedziały zmasowanymi atakami na pozycje Hezbollahu w Libanie. W odpowiedzi bojownicy Hezbollahu przeprowadzili zmasowany ostrzał rakietowy i ataki dronami na terytorium Izraela.

W poniedziałek libański rząd zdecydował się zakazać Hezbollahowi prowadzenia jakichkolwiek działań militarnych.

We wtorek izraelskie wojska nie tylko kontynuowały naloty na cele w Libanie, ale także wkroczyły na terytorium tego państwa, deklarując chęć utworzenia tam strefy buforowej.

Jeszcze przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskich ataków na Iran pojawiały się doniesienia, że oficerowie IRGC przejęli faktyczną kontrolę nad Hezbollahem.

Hezbollah - dawny hegemon południa Libanu

Hezbollah, szyicka grupa zbrojna, od lat stanowiła jedno z najważniejszych narzędzi irańskiego wpływu na Bliskim Wschodzie. Organizacja, która powstała w 1982 roku pod wpływem irańskiej rewolucji islamskiej, przez dekady kontrolowała południowy Liban, tworząc tam quasi-państwo z własnymi strukturami administracyjnymi i wojskowymi.

W 2024 roku, podczas wojny z Izraelem, Hezbollah został poważnie osłabiony. Intensywne działania izraelskiej armii doprowadziły do utraty przez grupę wielu kluczowych pozycji i znacznego ograniczenia jej potencjału militarnego.

Hezbollah jest dziś jednym z kluczowych elementów tzw. osi oporu - sieci organizacji zbrojnych wspieranych przez Iran, które łączy wrogość wobec USA i Izraela.