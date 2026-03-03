Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) rozważają podjęcie działań militarnych w celu powstrzymania irańskich ataków rakietowych i dronowych. Arabia Saudyjska również może dołączyć do amerykańsko-izraelskiej ofensywy. Taka decyzja zostałaby uznana za bezprecedensową i mogłaby zaważyć na stabilności całego regionu.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Zobacz również:

ZEA, które od początku konfliktu były najczęściej atakowanym krajem przez Iran, rozważają aktywne środki obronne. 

Pomimo braku bezpośredniego zaangażowania w wojnę, Emiraty doświadczyły ponad 800 ataków rakietowych i dronowych. "Żaden kraj na świecie nie zignorowałby takiej sytuacji" - podkreśla źródło serwisu Axios zaznajomione z dyskusjami politycznymi w ZEA.

Ministerstwo Obrony ZEA poinformowało, że Iran wystrzelił 186 rakiet balistycznych w kierunku Emiratów, z czego 172 zostały przechwycone. Dodatkowo, wykryto 812 dronów, z których 755 zostało zneutralizowanych. 

Ataki Teheranu spowodowały śmierć trzech obcokrajowców i raniły około 70 osób.

Irańskie ataki odwetowe przekształciły konflikt w szeroki regionalny kryzys, wciągając kraje, które nie chciały być jego częścią. Od rozpoczęcia kampanii bombardowań USA i Izraela, Iran atakował bazy amerykańskie i inne cele w regionie, w tym w Iraku i Jordanii. Prezydent Trump ogłosił, że operacja "Epic Fury" ma trwać od czterech do pięciu tygodni, co - jak przypuszczają obserwatorzy - może prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu.

Anwar Gargash, doradca ds. polityki zagranicznej prezydenta ZEA, skrytykował Iran za eskalację konfliktu, podkreślając, że takie działania izolują Teheran na arenie międzynarodowej.

"Ta eskalacja jedynie wzmacnia narrację, że Iran jest głównym źródłem zagrożenia w regionie, a jego program rakietowy jest stałym źródłem niestabilności" - napisał na X.

Konflikt się rozprzestrzenia

Pierwszego dnia wojny Iran zaatakował ZEA, Kuwejt, Katar i Bahrajn, a następnie rozszerzył ataki na Oman i Arabię Saudyjską. Skutki ofensywy były poważne. Katar zawiesił produkcję gazu, a opinią światową wstrząsnęły także informacje o ataku dronów na ambasadę USA w Rijadzie.

W Dubaju, na Palm Jumeirah, dron uderzył w luksusowy hotel, a w porcie Jebel Ali wybuchły pożary po irańskich atakach z powietrza.

Izraelscy urzędnicy sugerują, że Arabia Saudyjska również może podjąć działania militarne w odpowiedzi na irańskie ataki.

Fakt, że kilka krajów Zatoki Perskiej rozważa otwarte włączenie się do konfliktu świadczy o poziomie skomplikowania obecnej sytuacji i o katastrofalnej kalkulacji, dokonanej przez władze w Teheranie, które na przestrzeni zaledwie kilku dni zdołały zantagonizować większość państw regionu.