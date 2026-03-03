Pięć osób nie żyje, jedna zaginiona

W akcji ratowniczej służby działały zarówno na lądzie, morzu, jak i z powietrza - na miejsce skierowano śmigłowiec i łodzie. Operację komplikował jednak trudny, skalisty teren, a także morskie fale.

Niestety, w wypadku zginęło pięć osób, a jedną uznaje się za zaginioną. Udało się uratować jedną osobę, której udzielono pomocy z powodu hipotermii.

Przyczyny zawalenia się konstrukcji nie są jeszcze znane. Rozpoczęto wstępne inspekcje, które mają je wyjaśnić. Na miejscu zdarzenia pojawiła się m.in. burmistrz miasta Santander Gema Igual. Określiła wypadek jako "wielką tragedię".

Kładka jest częścią pieszej trasy wzdłuż klifu. To często wybierany szlak zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i turystów - wskazał dziennik.