Ambasador Iranu w Pakistanie, Reza Amiri Moghadam, poinformował we wtorek, że rozmowy mające na celu wstrzymanie działań wojennych między USA, Izraelem a Iranem zbliżają się do "krytycznego etapu". Pakistan od początku konfliktu pełni rolę mediatora.
"Pozytywne i produktywne wysiłki Pakistanu, podejmowane z dobrą wolą i zaangażowaniem, mające na celu wstrzymanie wojny, zbliżają się do krytycznego, wrażliwego etapu" - napisał ambasador na platformie X.