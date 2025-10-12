Trzeci dzień rozejmu

W Strefie Gazy trwa trzeci dzień rozejmu między Izraelem a Hamasem. Mieszkańcy regionu z nadzieją obserwują przygotowania do uwolnienia izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów. W poniedziałek do Izraela ma przybyć prezydent USA Donald Trump, by wygłosić przemówienie w Knesecie.

Następnie uda się do egipskiego Szarm el-Szejk na szczyt światowych przywódców poświęcony zakończeniu wojny w Gazie.

W sobotę w Tel Awiwie odbył się wiec, podczas którego doradcy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner wyrazili nadzieję na rychłe uwolnienie zakładników i zakończenie konfliktu.

Tymczasem tysiące Palestyńczyków wracają na północ, w kierunku miasta Gaza (albo tego, co z niego zostało), które przez ostatnie dwa miesiące było głównym celem izraelskich ataków. Mieszkańcy wyrażają ostrożną radość, licząc, że zawieszenie broni przyniesie kres wojnie.

Palestyńczycy wracający na północ Strefy Gazy zastają ogromne zniszczenia. Służby ratunkowe ostrzegają przed niewybuchami i minami. Według rozmówcy agencji Reutera Amjada Al Shawy, szefa organizacji koordynującej pomoc humanitarną, potrzeba aż 300 tys. namiotów, by tymczasowo zakwaterować 1,5 mln przesiedlonych mieszkańców.

Wymiana więźniów i zakładników

Porozumienie o rozejmie, wynegocjowane przy udziale USA, Egiptu, Kataru i Turcji, przewiduje wymianę zakładników przetrzymywanych przez Hamas na palestyńskich więźniów i zatrzymanych przez Izrael. Izraelska Służba Więzienna przeniosła już część więźniów do innych placówek w oczekiwaniu na ich uwolnienie. Na liście osób do zwolnienia znalazło się 250 Palestyńczyków skazanych za poważne przestępstwa, jednak nie ma wśród nich wysokich rangą dowódców Hamasu ani znanych działaczy innych frakcji.

Izrael planuje także uwolnić 1 700 Palestyńczyków zatrzymanych w Gazie od 7 października 2023 roku oraz 22 nieletnich, a także przekazać ciała 360 bojowników. Zwolnienie więźniów nastąpi po powrocie izraelskich zakładników na terytorium Izraela.