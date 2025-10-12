„Siły Obronne Izraela rozpoczynają operację ‘Powrót do domu’, aby sprowadzić naszych zakładników z niewoli Hamasu. Za kilka godzin wszyscy znów będziemy razem" - taki komunikat pojawił się na platformach społecznościowych IDF. To oznacza, że długo wyczekiwana wymiana jeńców między Hamasem i Izraelem wreszcie się rozpoczyna.
- Izraelskie siły zainicjowały operację "Powrót do domu".
- Uwolnienie izraelskich zakładników z rąk Hamasu ma rozpocząć się w poniedziałek rano.
- Prezydent USA Donald Trump planuje wizytę w Izraelu i Egipcie, aby wspierać proces pokojowy oraz uczestniczyć w szczycie światowych przywódców poświęconym zakończeniu konfliktu w Gazie.
"Presja militarna, którą wywieraliśmy przez ostatnie dwa lata, wraz z uzupełniającymi działaniami dyplomatycznymi, stanowią zwycięstwo nad Hamasem. Będziemy nadal działać, aby kształtować rzeczywistość bezpieczeństwa, która zapewni, że Strefa Gazy nie będzie już stanowić zagrożenia dla Państwa Izrael i jego obywateli" - zakomunikował Szef Sztabu Generalnego Izraela gen. por. Ejal Zamir.
Rzeczniczka rządu Izraela Shosh Bedrosian poinformowała, że uwolnienie izraelskich zakładników ma rozpocząć się w poniedziałek rano. W pierwszej kolejności wolność odzyska 20 żyjących zakładników. Następnie mają zostać przekazane ciała 28 osób, które zginęły w niewoli.
Zgodnie z warunkami rozejmu, Hamas ma do południa w poniedziałek uwolnić wszystkich pozostałych zakładników, porwanych 7 października 2023 roku podczas ataku, który zapoczątkował konflikt.