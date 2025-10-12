Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że po raz drugi w ciągu dwóch dni rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tematem rozmów było wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, zwiększenie odporności kraju oraz rozwój zdolności do prowadzenia działań na dalekim zasięgu. Kreml wyraża zaniepokojenie perspektywą dostarczenia przez Waszyngton pocisków Tomahawk dla Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski ma gorącą linię z Donaldem Trumpem / THIBAULT CAMUS/AFP/East News / East News

W niedzielnym wpisie na platformie X Zełenski podkreślił, że rozmowy dotyczyły także szczegółów związanych z sektorem energetycznym. "Prezydent Trump jest dobrze poinformowany o wszystkim, co się dzieje. Uzgodniliśmy kontynuowanie dialogu, a nasze zespoły prowadzą odpowiednie przygotowania" - napisał Zełenski.

To kolejny raz w ciągu ostatnich dwóch dni, gdy przywódcy odbyli rozmowę telefoniczną. Zełenski i Trump dyskutowali także w sobotę. Prezydent Ukrainy przekazał, że podczas sobotniej rozmowy przywódcy uzgodnili tematy, które następnego dnia zostaną omówione szerzej. Wśród nich znalazła się, jak poinformował Zełenski: "obrona życia w naszym kraju, wzmocnienie naszych zdolności w sferze obrony powietrznej, odporność (resilience)", a także zdolności "do uderzeń dalekiego zasięgu".

Powołując się na źródła, portal Axios podał w sobotę, że Zełenski i Trump rozmawiali tego dnia o możliwości przekazania stronie ukraińskiej rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk.

Tymczasem Kreml wyraził głębokie zaniepokojenie możliwością dostarczenia Ukrainie amerykańskich pocisków. Rosyjskie władze ostrzegły, że wojna osiągnęła dramatyczny moment, a eskalacja konfliktu następuje ze wszystkich stron.

Donald Trump, odnosząc się do sprawy, zaznaczył w poniedziałek, że zanim zgodzi się na przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk, będzie chciał poznać szczegóły dotyczące ich planowanego użycia. Prezydent podkreślił, że nie chce przyczyniać się do dalszej eskalacji wojny.

Widzimy i słyszymy, że Rosja boi się, że Amerykanie dadzą nam "tomahawki", to sygnał, że tego rodzaju presja może służyć pokojowi. Uzgodniliśmy z prezydentem Trumpem, że nasze zespoły, nasze wojsko, zajmie się wszystkim, o czym rozmawialiśmy. A w szczególności dotyczy to energetyki i gazu - powiedział w niedzielę Zełenski. Użylibyśmy pocisków Tomahawk tylko do ataków na cele wojskowe, nie do atakowania cywilów w Rosji - dodał.