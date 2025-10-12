Cztery osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w niedzielę nad ranem w barze Willie’s Bar and Grill na wyspie St. Helena w stanie Karolina Południowa – poinformowała Associated Press, powołując się na biuro szeryfa hrabstwa Beaufort.

Co najmniej czterech zabitych i 20 rannych w strzelaninie na Wyspie Świętej Heleny - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Według relacji służb, do zdarzenia doszło podczas dużego zgromadzenia. Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze, zastali tłum ludzi, z których wielu szukało schronienia w pobliskich lokalach i na posesjach. Na miejscu znaleziono cztery ofiary śmiertelne, a przynajmniej 20 osób zostało rannych - w tym cztery w stanie krytycznym trafiły do okolicznych szpitali.

Tożsamość ofiar nie została jeszcze ujawniona. Policja prowadzi intensywne śledztwo i apeluje o cierpliwość oraz wsparcie dla rodzin poszkodowanych. "To tragiczne i trudne wydarzenie dla wszystkich. Prosimy o cierpliwość w trakcie prowadzenia dochodzenia. Nasze myśli są z ofiarami i ich bliskimi" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Na razie nie podano szczegółów dotyczących sprawców ani motywów strzelaniny.

Do tragedii odniosła się na platformie X przedstawicielka pierwszego okręgu stanu Karolina Południowa w Izbie Reprezentantów USA Nancy Mace. Republikanka napisała, że jest "ZROZPACZONA" po tym, gdy dowiedziała się o strzelaninie w hrabstwie Beaufort, którego częścią jest Wyspa Świętej Heleny. Zaapelowała, aby osoby posiadające informacje o okolicznościach zdarzenia skontaktowały się z biurem szeryfa w Beaufort.

Masowe strzelaniny w USA coraz częstrze

Wyspa St. Helena znana jest jako centrum kultury potomków afrykańskich niewolników, określanych jako Gullah Geechee, informuje agencja Reutera.

Masowe strzelaniny, które Gun Violence Archive definiuje jako incydenty, w których postrzelone zostają co najmniej cztery osoby, stały się w USA znacznie częstsze w ostatniej dekadzie.

W sobotę cztery osoby zginęły, a dwanaście zostało rannych - w tym cztery ciężko - w wyniku strzelaniny w w miejscowości Leland w amerykańskim stanie Missisipi. Do tragedii doszło po meczu licealnych drużyn futbolu amerykańskiego.

Amerykanie są w dużej mierze podzieleni politycznie w kwestii możliwych rozwiązań - Demokraci opowiadają się za większymi ograniczeniami dotyczącymi broni, podczas gdy Republikanie popierają prawa do jej posiadania i lepsze egzekwowanie przepisów przeciwko przestępczości z użyciem przemocy.