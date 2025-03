Telewizja Al-Dżazira poinformowała, że izraelscy żołnierze zablokowali trasę Salaha al-Dina, jedną z dwóch głównych dróg wiodących z północy na południe Strefy Gazy.



Izraelska armia we wtorek i w środę wydała nakazy ewakuacji dla cywilów w obszarach przylegających do strefy buforowej.



Według władz lokalnych Strefy Gazy o d wtorku w izraelskich atakach zginęło ponad 400 osób , w większości kobiet i dzieci.



Impas w negocjacjach z Hamasem

Izrael rozpoczął nową ofensywę, podkreślając, że to reakcja na odrzucanie przez Hamas kolejnych propozycji przedłużenia dwumiesięcznego rozejmu. Negocjacje w tej sprawie utknęły w impasie.

Izraelski rząd naciskał na Hamas, by zgodził się na przedłużenie wstępnej fazy zawieszenia broni w zamian za uwolnienie kolejnych zakładników i obietnicę wynegocjowania trwałego rozejmu w przyszłości. Hamas chce, by zwolnienie porwanych wiązało się z gwarancją zakończenia wojny, jak było przewidziane w pierwotnym harmonogramie porozumienia.



Hamas deklaruje, że jest nadal gotowy do rozmów, ale najpierw muszą zostać wstrzymane walki.

Niepokój w izraelskich miastach

To zaognienie sytuacji wywołuje na ulicach izraelskich miast niepokój - relacjonuje specjalny wysłannik RMF FM Krzysztof Berenda. Najwyraźniej to widać w niewielkich miastach na pograniczu z Gazą, do których półtora roku temu wtargnęli członkowie Hamasu.

W tych miastach, tak jak na przykład w Sderot, widać strach. Widać pustkę na ulicach. Bo chociaż jest wojsko, jest kilkumetrowy mur, to do granicy jest blisko. Pocisk moździerzowy, czy rakieta może tu dotrzeć w kilkanaście sekund.

Większość Izraelczyków czuje, że jest tu na wojnie cywilizacyjnej - o przetrwanie społeczności żydowskiej w tym miejscu. Dlatego mimo realnego i śmiertelnego zagrożenia kolejni ludzie tu się przeprowadzają i budują domy.

Mamy teraz 39 tys. mieszkańców w Sdero. Przed napaścią półtora roku temu było ich 37 tys. To niezwykłe, bo mieszkańców nam przybywa. Społeczeństwo wygrało. Życie tu staje się lepsze, chociaż zawsze masz z tyłu głowy, że coś tu może się wydarzyć - mówi Krzysztofowi Berendzie Gitat. Kobieta maskuje uśmiechem fakt, że z powodu zagrożenia komfort życia jest tu bardzo niewielki.