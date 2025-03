Z kolei Hamas oskarżył Izrael o "postanowienie storpedowania rozejmu" i narażenie zakładników na "nieznany los".

Decyzja Netanjahu, by powrócić do wojny, to decyzja o poświęceniu więźniów i wydanie na nich wyroku śmierci. (…) Wróg nie osiągnie wojną i zniszczeniem tego, czego nie udało mu się osiągnąć poprzez negocjacje - powiedział członek biura politycznego Hamasu Ezzat al-Riszk, cytowany przez stację CNN.

Minister obrony: Wznowiliśmy walkę w Strefie Gazy i nie przestaniemy

Izrael wznowił walkę w Strefie Gazy, ponieważ Hamas nie uwolnił zakładników; nie poprzestaniemy, dopóki nie zrealizujemy wszystkich celów tej wojny, a wszyscy porwani nie wrócą do domu - oświadczył we wtorek nad ranem izraelski minister obrony Israel Kac.

Kac zagroził w komunikacie, że w Strefie Gazy "otworzą się bramy piekieł", a Hamas zostanie uderzony z siłą, "jakiej nigdy wcześniej nie widział" - informuje portal Times of Israel.