Donald Trump przedłużył zawieszenie broni z Iranem

Atak miał miejsce po tym, jak we wtorek Donald Trump przedłużył zawieszenie broni z Iranem . Ogłosił też dalszą blokadę irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.

Iran traktuje blokadę jako "akt wojny" i zapowiada blokowanie żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Tymczasem Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział we wtorek, że w razie wznowienia walk uderzy w instalacje naftowe państw Zatoki Perskiej.

Dowódca lotnictwa IRGC Madżid Musawi powiedział w irańskich mediach, że jeżeli sąsiedzi Iranu pozwolą na wykorzystanie swojego terytorium i infrastruktury do ponownego ataku na Iran, "będą musieli pożegnać się z wydobywaniem ropy naftowej na Bliskim Wschodzie".

Iran oficjalnie nie odpowiedział na decyzję Donalda Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni. Na platformie Truth Social prezydent USA napisał, że porozumienie nastąpi, jeśli "wysadzi połowę kraju".

"Cztery dni temu ludzie przyszli do mnie i powiedzieli: 'Proszę pana, Iran chce natychmiast otworzyć cieśninę'. Ale jeśli to zrobimy, nigdy nie będzie porozumienia z Iranem; chyba że wysadzimy w powietrze resztę ich kraju, w tym ich przywódców!" - dodał prezydent USA.

Iran odrzuca negocjacje prowadzone pod presją lub rozmowy, które zakładają kapitulację - powiedział we wtorek agencji Reutera jeden z irańskich urzędników. Dodał, że Teheran przystąpi do negocjacji z USA, jeżeli Waszyngton porzuci "politykę nacisków i gróźb". Zaznaczył, że strona amerykańska "zamiast rozwiązywać problemy, tworzy nowe trudności".

