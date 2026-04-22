Irańska łódź bojowa IRGC w środę ostrzelała kontenerowiec w cieśninie Ormuz - poinformowało Brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO).
- Irański okręt ostrzelał kontenerowiec w cieśninie Ormuz, powodując poważne uszkodzenia mostka.
- Do incydentu doszło krótko po decyzji Donalda Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni.
Do ataku doszło w środę około godz. 6:00 czasu polskiego. Do kontenerowca zbliżyła się irańska łódź i zaczęła strzelać w kierunku statku, powodując uszkodzenia mostka.
"UKMTO otrzymało zgłoszenie o incydencie 15 mil morskich (ok. 27 km) na północny wschód od Omanu. Kapitan kontenerowca poinformował, że do jednostki zbliżyła się jedna łódź bojowa IRGC, bez uprzedniego wezwania przez radio VHF, po czym otworzyła ogień, powodując poważne uszkodzenia mostka. Nie odnotowano pożaru ani skażenia środowiska. Cała załoga jest bezpieczna. Statkom zaleca się zgłaszanie wszelkiej podejrzanej aktywności" - informuje we wpisie UKMTO.