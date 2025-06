​Siły Obronne Izraela (IDF) zaapelowały w poniedziałek do mieszkańców północnej części Teheranu o ewakuację - podał portal Times of Israel. Tym samym armia izraelska ostrzega przed kolejnymi atakami na miasto. Wcześniej izraelski minister obrony Israel Kac zapowiedział, że mieszkańcy Teheranu "zapłacą, i to wkrótce" za irańskie ataki z ostatniej nocy m.in. na Tel Awiw i portowe miasto Hajfa.

Rzecznik prasowy IDF Kamal Penhasi zaapelował do mieszkańców północnej części Teheranu o ewakuację. / PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / PAP/EPA Nieprzerwanie od piątku trwa wymiana ognia między Izraelem a Iranem od momentu, gdy Izrael uderzył w terytorium Iranu. Apel Izraela do mieszkańców Teheranu W poniedziałek do mieszkańców północnej części irańskiej stolicy zwróciła się izraelska armia. "Drodzy obywatele, dla waszego bezpieczeństwa prosimy o natychmiastowe opuszczenie obszaru Dzielnicy 3. w Teheranie" – napisał w języku perskim w mediach społecznościowych rzecznik prasowy IDF Kamal Penhasi. Dodał, że "w nadchodzących godzinach armia izraelska będzie działać na tym obszarze, tak jak w ostatnich dniach w całym Teheranie". "Aby uderzyć w infrastrukturę wojskową reżimu irańskiego" – ostrzegł Penhasi. Groźby odwetu Wcześniej w poniedziałek izraelski minister obrony Israel Kac zapowiedział, że mieszkańcy Teheranu "zapłacą, i to wkrótce" za irańskie ataki z ostatniej nocy m.in. na Tel Awiw i portowe miasto Hajfa. Z kolei izraelska armia powiadomiła, że zaatakowała w Teheranie centra dowodzenia Al-Kuds - jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Z dołączonej do komunikatu grafiki wynika, że ostrzał objął 10 celów w stolicy Iranu.