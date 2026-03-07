Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że 11 marca lub w kolejnych dniach planują rejsy powrotne dla obywateli Polski z Bangkoku do Warszawy. Przewoźnik przekazał, że można już zgłosić przez specjalny formularz chęć skorzystania z połączeń. Ambasada RP w Bangkoku poinformowała natomiast, że specjalny zespół będzie kontaktować się telefonicznie z osobami, które się zgłosiły, aby przekazać szczegóły.

Ważny komunikat dla Polaków w Tajlandii w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie / Shutterstock

LOT planuje zorganizować loty powrotne z Bangkoku do Warszawy od 11 marca dla polskich obywateli.

Można zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez specjalny formularz, który znajdziesz poniżej.

Ambasada RP zaktualizowała komunikat dla naszych rodaków w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie.

Rejsy powrotne z Bangkoku do Warszawy. Komunikat LOT

"Polskie Linie Lotnicze LOT planują rejsy powrotne z Bangkoku do Warszawy dla obywateli Polski, które mogłyby zostać zrealizowane 11 marca 2026 lub w kolejnych dniach. Zgłoś chęć skorzystania z nich" - podały PLL LOT. "Wprowadź swoje dane osobowe. Jeśli podróżujesz z innymi osobami, dodaj także ich dane. Posłużą nam one do oszacowania skali zapotrzebowania na dodatkowe rejsy" - dodano w komunikacie, któremu towarzyszy formularz, któy należy wypełnić w razie zainteresowania lotem .

Z tymi osoboami będzie się kontaktować specjalny zespół, aby przekazać szczegóły dotyczące możliwych lotów powrotnych i sfinalizować zakup biletu.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.

Nowe informacje polskiej ambasady dla osób przebywających w Tajlandii

Ambasada RP w Bangkoku poinformowała w sobotę, że wszystkie zgłoszenia Polaków są odnotowywane, a odpowiedzi udzielane są najszybciej, jak to możliwe. "Z uwagi na liczbę obsługiwanych połączeń, mogą występować przejściowe trudności w uzyskaniu kontaktu. Jeśli Państwa połączenie na numer dyżurny nie może być odebrane, nasi pracownicy oddzwaniają do Państwa w najszybszym możliwym terminie" - napisano w komunikacie.

"Odwołania lotów dotyczą głównie przewoźników realizujących przesiadki na Bliskim Wschodzie, a nie przewoźników europejskich. Warto sprawdzać połączenia nie tylko do Polski, ale też na okoliczne lotniska – np. Wiedeń, Berlin, Praga itp. lub nawet bardziej odległe (np. Wielka Brytania), ale oferujące tanie i dogodne połączenia z większością miast w Polsce. W sprawie przebukowania posiadanego już biletu należy skontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli Państwa lot został odwołany, przewoźnik powinien zaoferować alternatywne połączenie" - dodano, informując także, że Tajlandia nie wprowadziła jeszcze bezpośredniego wsparcia dla turystów.