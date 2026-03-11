​Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie się zaostrza. Siły Stanów Zjednoczonych zniszczyły w rejonie Cieśniny Ormuz 16 irańskich jednostek minowych - poinformowało Centralne Dowództwo USA (Centcom). Równocześnie Iran rozpoczął nową falę ataków rakietowych i dronowych na cele izraelskie oraz amerykańskie w regionie - to "najbardziej intensywny i najcięższy ostrzał" od początku konfliktu.

Gorąco na Bliskim Wschodzie / WAEL HAMZEH / PAP

USA niszczą irańskie statki

Jak podaje BBC, powołując się na komunikat Centcom, amerykańskie wojsko "wyeliminowało" 16 irańskich statków minowych w pobliżu Cieśniny Ormuz .

Operacja wpisuje się we wcześniejsze zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który informował o ataku na 10 "nieaktywnych" irańskich łodzi i zapowiadał "szybką i gwałtowną" reakcję na działania Teheranu.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków energetycznych świata - przepływa przez nią około jednej piątej globalnego transportu ropy naftowej. Według źródeł CNN Iran rozpoczął zaminowywanie tego obszaru, co doprowadziło do poważnych zakłóceń w światowym handlu surowcami.

"Najcięższy ostrzał" od początku konfliktu

W odpowiedzi na działania USA i Izraela Iran rozpoczął kolejną falę ataków. Irańskie media państwowe, cytowane przez AFP, informują, że jest to "najbardziej intensywny i najcięższy ostrzał" od początku konfliktu.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przekazał, że w atakach wykorzystano m.in. rakiety balistyczne dalekiego zasięgu Chorramszahr. Miały one zostać skierowane w stronę celów w Izraelu oraz amerykańskich obiektów wojskowych i dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie.

Będziemy kontynuować nasze ataki z determinacją i siłą (...) Wojna zakończy się dopiero wtedy, gdy cień wojny zniknie z naszego kraju - oświadczył IRGC w komunikacie przytoczonym przez irańskie media.

Według dwóch źródeł CNN we wtorek irański dron zaatakował także amerykańską placówkę dyplomatyczną w Iraku.

Alarmy w regionie

Nowe ataki odnotowano w wielu krajach regionu.

W Izraelu ogłoszono alarm rakietowy po wykryciu pocisków wystrzelonych z Iranu.

Arabia Saudyjska przechwyciła i zniszczyła dwa drony lecące w kierunku pola naftowego.

Syreny alarmowe zawyły także w Bahrajnie, gdzie znajduje się siedziba Piątej Floty Marynarki Wojennej USA.

Izrael uderza w Liban i Iran

Równolegle z działaniami USA własne operacje prowadzi Izrael - informuje CNN. Armia izraelska przeprowadza naloty na południowe przedmieścia Bejrutu w Libanie. Celem jest infrastruktura należąca do wspieranego przez Iran Hezbollahu.

Izraelskie siły zbrojne poinformowały także o rozpoczęciu drugiej fali ataków w Teheranie. Nagrania wideo zweryfikowane przez CNN pokazują eksplozje w rejonie międzynarodowego lotniska Mehrabad.

Już wcześniej Izrael informował o uderzeniach w Teheranie oraz w mieście Tebriz, które - według izraelskiego wojska - były wymierzone w "centralne ośrodki dowodzenia, w których stacjonowali agenci irańskiego reżimu".

Ataki również w Teheranie

Według Irańskiego Czerwonego Półksiężyca nowe naloty uderzyły także w dzielnicę mieszkalną stolicy Iranu. Na razie brak oficjalnych informacji o liczbie ofiar.

Konflikt w regionie szybko się rozszerza i obejmuje coraz więcej państw Bliskiego Wschodu.