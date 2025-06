Od ponad 24 godzin trwa wymiana ognia pomiędzy Iranem a Izraelem. Wieczorem irańska armia wystrzeliła trzy serie rakiet w kierunku izraelskiego terytorium. Pociski spadły w Jerozolimie i Tel Awiwie. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał Izrael i Iran do deeskalacji. Cały czas zbieramy dla Was informacje na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Słuchajcie Faktów RMF FM i śledźcie naszą relację na żywo na RMF24.pl.