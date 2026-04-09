Jasna Góra, najważniejsze sanktuarium maryjne w Polsce, ma nowego przeora. Od 1 maja 2026 roku urząd ten obejmie o. dr Grzegorz Prus, dotychczasowy definitor generalny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. To już 132. przeor w wielowiekowej historii klasztoru.

Jasna Góra / Facebook

Decyzję o nominacji o. dr. Grzegorza Prusa na przeora Jasnej Góry podjął nowy generał Zakonu Paulinów, o. Beniamin Bąkowski, wraz z definitorium zakonu.

Oficjalne objęcie urzędu nastąpi 1 maja 2026 roku, a kadencja potrwa trzy lata. Jasna Góra jest największym klasztorem paulińskim i siedzibą władz zakonu, a spośród niemal 500 paulinów na świecie, blisko 100 mieszka właśnie tutaj.

Kim jest nowy przeor Jasnej Góry?

O. Grzegorz Prus ma 53 lata i od 31 lat jest członkiem Zakonu Paulinów, a od 25 lat kapłanem.

Urodził się 22 lutego 1973 roku w Otwocku, do zakonu wstąpił w 1994 roku, a profesję wieczystą złożył 25 marca 2000 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku w Bazylice jasnogórskiej.

Nowy przeor Jasnej Góry może pochwalić się bogatym doświadczeniem duszpasterskim i naukowym. Pracował m.in. w Starej Błotnicy oraz na krakowskiej Skałce, gdzie pełnił funkcję prefekta studiów w seminarium, podprzeora, a następnie przeora klasztoru.

W latach 2014-2020 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów.

W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tematem jego rozprawy była "Polska Prowincja Paulinów w czasie panowania dynastii Wazów w Polsce".

Od sierpnia 2020 roku o. Prus posługuje na Jasnej Górze jako wykładowca historii Kościoła i dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Tradycja i zadania przeora Jasnej Góry

Historia przeorów Jasnej Góry sięga 1382 roku, kiedy to paulini przybyli do Polski z Węgier. Pierwszym przeorem był o. Grzegorz Primipillus. Wśród znanych przeorów warto wymienić o. Augustyna Kordeckiego, który wsławił się obroną klasztoru podczas potopu szwedzkiego.

Przeor Jasnej Góry odpowiada za całokształt funkcjonowania klasztoru, zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i zakonnym.

Obecnie kadencja przeora trwa trzy lata, z możliwością jednej reelekcji. To zasada wprowadzona po Soborze Watykańskim II, która obowiązuje do dziś.