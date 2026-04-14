Powiązany z Iranem tankowiec Peace Gulf wpłynął we wtorek do Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz - podała agencja Reutera powołując się na monitoring ruchu statków. Stało się tak, mimo że od wczoraj trwa ogłoszona przez USA blokada statków zawijających do irańskich portów.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie blokady w niedzielę. Nastąpiło to po tym, jak okazało się, że rozmowy pokojowe w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia między USA a Iranem.

Blokada ma dotyczyć statków, wpływających lub wypływających z irańskich portów. Jednak choć trzy statki, które przepłynęły przez cieśninę Ormuz są powiązane z Teheranem, to nie zmierzały do portów irańskich. Nie są więc objęte blokadą - zauważył Reuters.



Płynący pod banderą Panamy tankowiec Peace Gulf zmierza do portu Hamrija w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zazwyczaj przewozi irański surowiec do nienależących do Iranu portów na Bliskim Wschodzie - wynika z danych firmy analitycznej Kpler.



Wcześniej przez cieśninę przepłynęły dwa tankowce objęte sankcjami USA. Murlikishan, który udaje się do Iraku po olej opałowy wcześniej, pod inna nazwą, transportował rosyjską i irańską ropę.

Drugi tankowiec objęty sankcjami, Rich Starry, byłby pierwszym, który przepłynął przez cieśninę Ormuz i opuścił Zatokę Perską od czasu rozpoczęcia blokady - podkreślił Reuters powołując się na dane monitorujących ruch morski firm LSEG i Kpler. Jest objęty sankcjami USA za współpracę z Iranem. Obecnie przewozi metanol z portu Hamrija.

