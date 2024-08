Polacy przegrali z mistrzami olimpijskimi z Tokio Łotyszami 16:22 w swoim siódmym, ostatnim meczu turnieju koszykarzy 3x3 igrzysk w Paryżu. Biało-Czerwoni fazę grupową zakończyli z bilansem 2-5 i o tym, czy awansują do fazy play in zadecyduje ostatni mecz w grupie Holandia - USA.

Adrian Bogucki / Adam Warżawa / PAP

Punkty dla Polski zdobyli: Michał Sokołowski 6, Przemysław Zamojski 4, Adrian Bogucki 3, Filip Matczak 3.

Była to trzecia z rzędu porażka Polaków. Łotysze awansowali do półfinałów z pierwszego miejsca z kompletem siedmiu zwycięstw.

Biało-Czerwoni, jak w Tokio trzy lata temu zakończyli fazę grupową z bilansem 2-5. Wówczas nie awansowali do play in z powodu gorszego bilansu punktów niż szósta Japonia.

Łotysze dominowali nad Polakami zgraniem i znakomitym wyczuciem w podejmowaniu decyzji, nie tylko rzutowych. Prowadzili 3:2, 5:2, ale ambitnie walczący Polacy, szczególnie najbardziej doświadczony 37-letni Zamojski, jedyny, który wystąpił w Tokio, doprowadzili do remisu 6:6.

W połowie spotkania po dwóch punktach Zamojskiego podopieczni trenera Piotra Renkiela przegrywali tylko 10:11. Mistrzowie olimpijscy trafili jednak kilka razy z dystansu - w całym meczu uczynili to aż sześć razy - i odskoczyli na najpierw na trzy punkty (13:10), a potem na pięć (16:11).

W końcówce Biało-Czerwoni pudłowali, mieli też straty i na minutę przed końcem przegrywali 12:19. Ostatecznie stracili aż 22 punkty po rzucie Karlisa Lasmanisa na trzy sekundy przed końcem.

W stolicy Francji rywalizuje, tak jak w 2021 roku, osiem zespołów. Dwa najlepsze wywalczą bezpośredni awans do półfinałów. Drużyny z miejsc 3-6 zagrają mecz play in (3-6 i 4-5) o awans do najlepszej czwórki. Dwie ostatnie ekipy zakończą rywalizację po fazie grupowej "każdy z każdym".