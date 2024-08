Srebro Darii Pikulik w kolarskiej konkurencji omnium na torze, zdobyte w ostatnim dniu igrzysk, zdecydowanie poprawiło humory polskim kibicom. Był to 10. medal polskiej ekipy na igrzyskach w Paryżu. To słabszy wynik niż 3 lata temu w Tokio, ale zbliżony do wyników na letnich igrzyskach w Rio de Janeiro, Londynie, Pekinie czy Atenach.