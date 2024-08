"Sport to nie matematyka. Tu 2+2 to nie zawsze jest 4. Czasem szczęście nam sprzyja, a czasem po prostu nie" - mówił o wynikach polskich sportowców na igrzyskach w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Majewski. Gość Piotra Salaka dodał, że jest troszeczkę rozczarowany i liczył na więcej.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu dobiegły końca. Ogromne emocje, 32 dyscypliny, 329 konkurencji, 987 medali w tym 10 polskich. Stolica Francji wczoraj (11 sierpnia) pożegnała się z wielkim świętem sportu.



Z Tomaszem Majewskim, szefem polskiej misji olimpijskiej na igrzyskach w Paryżu, wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a także złotym medalistą olimpijskim z Pekinu i Londynu podsumowujemy igrzyska olimpijskie.



Polski system sportowy

Piotr Salak zapytał Tomasza Majewskiego o funkcjonowanie polskiego systemu sportowego. Co usłyszał?

Nasz sukces sportowy opieramy na dobrych trenerach. Tylko że trenerzy się starzeją, a z następcami bywa różnie. Trzeba czasem na nich poczekać. Nie tak łatwo wybrać następców.



Tomasz Majewski dodał, że ważne jest również odkrywanie prawdziwych talentów: Trzeba znaleźć talent, obrobić go, poświęcić mu czas, a potem? Wysłać na igrzyskach. To czasami kończy się medalem, ale nie zawsze.

Kiedy dziennikarz RMF FM zapytał o to, jak uzdrowić polski system usłyszał od Majewskiego:

Nie ma prostych rozwiązań na skomplikowane problemy. Rywalizacja międzynarodowa to wielka rzecz. Jeśli byłyby proste rozwiązania, to byśmy je wprowadzili. Teraz problemem jest odciągnięcie młodzieży od świata wirtualnego. I to jest problem globalny. Cały świat próbuje coś z tym zrobić. Nie tylko my.



Jak dodał wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, niektóre dyscypliny sportowe w Polsce tak naprawdę opierają się o jedną czy dwie osoby. To oni swoją miłością do sportu tworzą całość.

