Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) potwierdził naruszenie przepisów antydopingowych przez brytyjskiego sprintera Chijindu Ujaha, który wystąpił w igrzyskach w Tokio w sztafecie 4x100 m. Reprezentację Wielkiej Brytanii pozbawiono zdobytego wówczas srebrnego medalu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ujah został już we wrześniu - gdy poznano wyniki próbki B - tymczasowo zawieszony po decyzji Athletics Integrity Unit, niezależnej organizacji międzynarodowej powołanej do zwalczania m.in. dopingu.

Jego sprawa została skierowana do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.



W piątek CAS potwierdził winę Ujaha i odebranie srebrnego medalu brytyjskiej sztafecie. Oprócz niego w drużynie biegli: Zharnel Hughes, Richard Kilty i Nethaneel Mitchell-Blake. Triumfowali Włosi.



Piątkowa decyzja oznacza, że na drugie miejsce "wskoczyła" Kanada, a brąz przypadnie sztafecie Chin.



"Ze smutkiem przyjmuję dziś decyzję wydaną przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu. Chciałbym wyjaśnić, że nieświadomie spożyłem zanieczyszczony suplement i to był powód, dla którego na igrzyskach olimpijskich w Tokio doszło do naruszenia przepisów antydopingowych" - przyznał Ujah w oświadczeniu wydanym przez UK Athletics.



"Chciałbym przeprosić moich kolegów z drużyny, ich rodziny i sztaby wspierające (...). Przykro mi, że ta sytuacja kosztowała moich kolegów z drużyny medale, na które tak ciężko i długo pracowali. I na które zasłużyli. To jest coś, czego będę żałować do końca życia" - dodał.



Polska męska sztafeta 4x100 m nie zdołała się zakwalifikować do tej konkurencji.