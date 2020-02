XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie to największa impreza sportowa 2020 r. Multidyscyplinarne zawody sportowe odbędą się w stolicy Japonii – Tokio.



Oficjalna ceremonia otwarcia nastąpi 24 lipca 2020 roku, a zamknięcia 9 sierpnia. Co ważne, rywalizacja sportowa rozpocznie się już 22 lipca, gdy zostaną rozegrane pierwsze mecze w turnieju piłki nożnej i softballu.



Uczestnicy igrzysk olimpijskich rywalizować w 37 dyscyplinach na 37 obiektach.



Gospodarz igrzysk został wybrany 7 września 2013 roku. Tokio było już gospodarzem Letnich Igrzysk w 1964 roku. Hasłem przewodnim XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich jest „Odkryj jutro”.



Najbardziej utytułowaną reprezentacją w historii letnich igrzysk olimpijskich są Stany Zjednoczone. To właśnie Amerykanie zajmują pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów, w sumie podczas letnich igrzysk zdobyli 2520 medali.



Polska zajmuje 19. miejsce, nasi zawodnicy przywieźli do kraju 282 medale (67 złotych, 84 srebrne, 131 brązowe).



