Słowo „kryzys” weszło nam w krwiobieg. Jest odmieniane przez wszystkie przypadki, powtarzane pod każdą długością i szerokością geograficzną. Obejmuje zagadnienia od wielkiej polityki i szeroko pojętej ekologii, po relacje rodzinne, od sytuacji klimatycznej po kryzys duchowości, od wzrastających społecznych napięć po niepewność ekonomiczną po strach przed tym, co przyniesie kolejny dzień. Kryzys i reakcja na niego to nie tylko spontaniczny zryw, ale i przeżycie pokoleniowe. Jego charakter próbują uchwycić filmy zgromadzone w ramach sekcji "Kryzys nie jedno ma imię". Podczas tegorocznej edycji Mastercard OFF CAMERA kryzys nie tylko nie jedno ma imię, ale często wiąże się z nim nadzieja na lepsze jutro.

