Dziś trzeci dzień festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Wczoraj w Kinie Kijów odbył się pokaz specjalny filmu „When You Finish Saving The World” z udziałem reżysera - Jessego Eisenberga, który w rozmowie z Anną Tatarską opowiedział o jego związkach z Polską, różnicach między rolą aktora i reżysera a także współpracy z Julianne Moore i Finnem Wolfhardem.

Jesse Eisenberg / RSluszniak / Materiały prasowe W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha miał miejsce wernisaż wystawy "Jan A.P. Marzyciel", którą będzie można oglądać tam do 1 czerwca. W Miasteczku Festiwalowym w trakcie STORYTELLERS BY STORYTEL gościła Dorota Kośmicka, Michał Balicki i Tomasz Włosok w ramach rozmowy o "Opowieści emigracyjne. EMIGRACJA XD", jak również Wojciech Mecwaldowski i Jakub Barzak o "Jak to się robi na Dzikim Zachodzie?". Zaś Maciek Rock w ramach "Rock ON OFF" rozmawiał z Wojciechem Mecwaldowskim. A co czeka nas dzisiaj? 14:00-14:45 STORYTELLERS BY STORYTEL na Placu Szczepańskim "Śmiałe obyczajowo - Polskie produkcje młodzieżowe" Goście: Marta Karwowska, Dawid Nickel, Sebastian Dela, Vitalik Havryla Moderator: Marcin Radomski 15:00-15:45 STORYTELLERS BY STORYTEL na Placu Szczepańskim Sensacyjne adaptacje. "Wotum nieufności" Goście: Katarzyna Dąbrowska, Beata Barcz Moderator: Kamil Śmiałkowski 16:00-17:30 Rock ON OFF, gość: Sonia Bohosiewicz 19:00 Kino plenerowe na Placu Szczepańskim "C’mon, c’mon" 19:30 MOS (Sala mała) - STORYTELLERS: #BringBackAlice S01E01-02 20:15 MOS (Sala duża) - Pokaz filmu "America" z sekcji Festiwalowe Hity z udziałem twórców Mastercard OFF CAMERA: Tak wyglądał drugi dzień festiwalu! Mastercard OFF CAMERA / Materiały prasowe Zobacz również: Jesse Eisenberg w RMF FM: Od kilkunastu lat chciałem zrobić film w Polsce

