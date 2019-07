Kąpieliska w zachodniej Polsce odwiedzamy w czasie tego weekendu w ramach letniej akcji Fakty znad wody w RMF FM. W wakacyjne weekendy mówimy o najciekawszych miejscach do spędzania czasu właśnie nad wodą. W sobotę byliśmy nad Jeziorem Bytyń w Nakielnie na Pomorzu Zachodnim. W niedzielę nasz przystanek to Wielkopolska i Jezioro Dominickie w Boszkowie.

W niedzielę nasz przystanek to Wielkopolska i Jezioro Dominickie w Boszkowie / Michał Dobrołowcz / RMF FM

To będzie sportowa niedziela. Będą żagle i kajaki, a to wszystko otoczone sosnowymi borami, w wodzie Jeziora Dominickiego pierwszej klasie czystości. Nasz wóz satelitarny zobaczycie na piaszczystych plażach. Według prognoz na niedzielę w Boszkowie termometry pokażą nawet 27 stopni Celsjusza, będzie też dużo słońca. Dlatego mamy prezenty dla słuchaczy RMF FM - zapas kremów do opalania.

Jezioro Dominickie znajduje się na Pojezierzu Leszczyńskim. Ma powierzchnię ponad 340 hektarów i głębokość ponad 17 metrów. Położone jest na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego w powiecie leszczyńskim.

Jezioro Dominickie bywa nazywane także Jeziorem Boszkowskim. Właśnie w tym miejscu znajduje się popularne kąpielisko.

Jezioro Dominickie jako raj dla wędkarzy

W Jeziorze Dominickim spotkać można wiele ryb. Wśród nich są sielawa, lin, wzdręga, ukleja, okoń, leszcz, węgorz czy szczupak. Wędkarze łowią w nim ryby zarówno z brzegu, jak i z łodzi. Wokół Jeziora znajduje się wiele szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych i konnych. W sezonie letnim dużą popularnością cieszą się domki letniskowe i ośrodki wypoczynkowe położone nad Jeziorem.