Klub żeglarski, pływająca tawerna i wyjątkowe regaty. To niektóre atrakcje, jakie czekają w Nakielnie na Pomorzu Zachodnim, niedaleko Wałcza. Właśnie stamtąd nadamy Fakty znad wody w RMF FM. W każdy letni weekend mówimy o najlepszych plażach i najciekawszych miejscach do spędzania czasu właśnie nad wodą.

W sobotę spotykamy się nad Jeziorem Bytyń Wielki w Nakielnie, obok Armatorskiego Klubu Żeglarskiego. Porozmawiamy ze sternikami przed zaplanowanymi na ten dzień regatami. Zajrzymy do prawdziwej perełki - pozostałości po bunkrach Wału Pomorskiego. Te okolice bardzo lubią rowerzyści.

W planie mamy też wejście do wody Jeziora Bytyń, o której okoliczni wędkarze mówią, że jest tak czysta i przezroczysta, że ryby można w niej obserwować jak w akwarium. Mamy też zarezerwowaną specjalną motorówkę ze sternikiem. I mamy wolne miejsca na pokładzie. Zapraszamy chętnych od rana do Nakielna. To będzie szalony rejs po radiowej antenie.

Armatorski Klub Żeglarski AKŻ’90 w Nakielnie, który odwiedzamy w sobotę jest stowarzyszeniem pasjonatów żeglarstwa. Należy do niego blisko 50 członków kochających aktywny wypoczynek i relaks nad wodą. Kąpielisko i klub znajdują się w otoczeniu lasów i pól, przy największym jeziorze Pojezierza Wałeckiego. Tam powstała kameralna przystań, w okolicy której skorzystać można z jachtów, kajaków, rowerków wodnych, ścieżek rowerowych i pieszych, szlaków przyrodniczych, a nawet siłowni wśród drzew.

Na miejscu turyści mają możliwość skorzystania ze strzeżonej kei o długości 150 metrów, na terenie której znajduje się ponad 50 jachtów. Są też pola namiotowe i kempingowe oraz boiska do siatkówki i piłki nożnej, a także siłownia plenerowa z placami zabaw.

Prawdziwa perełka: pozostałości po bunkrach Wału

Jedną z atrakcji, jakie są w okolicy Nakielna, są pozostałości po bunkrach Wału Pomorskiego. Była to linia fortyfikacji niemieckich, zwana również Pozycją Pomorską, która powstała w latach 30-tych XX wieku, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od granicy z Polską. Głównym zadaniem miała być ochrona Pomorza Zachodniego przed atakiem polskiej armii.

Przyjmuje się, że bunkry powstały tuż po przegranej przez Niemców I wojnie światowej. Główna część wybudowana została w latach 1932 - 1937, a poddana modyfikacjom po kilku kolejnych latach.

Pobliski Wałcz był ważnym węzłem drogowym i kolejowym w tym rejonie. Planowano tam budowę dwóch Grup Warownych. Ostatecznie wybudowano jedną, umiejscowioną między Jeziorem Zamkowym a Jeziorem Chmiel.