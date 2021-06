Już przed rozpoczęciem turnieju było wiadomo, że rywalizacja w grupie F będzie najciekawsza. Trafiły do niej broniąca tytułu Portugalia, mistrz świata Francja, Niemcy oraz Węgry. Nadspodziewanie dobra gra Madziarów spowodowała, że emocji było jeszcze więcej. Wieczorny pojedynek Portugalii z Francją był tak zacięty, że ostatecznie zakończył się remisem 2:2.

Karim Benzema / Alex Pantling / POOL / PAP/EPA

Przed meczem Portugalia - Francja w Budapeszcie "Trójkolorowi" byli już pewni gry w 1/8 finału. Portugalia potrzebowała remisu, aby nie oglądać się na innych. W przypadku niskiej porażki w turnieju utrzymałby ją brak wygranej Węgrów z Niemcami w Monachium.



Obie drużyny prowadziły otwartą grę, a wynik w 31. minucie otworzył Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wykorzystał wówczas rzut karny. Sędzia podyktował go za faul Hugo Llorisa na Danilo. Francuski bramkarz próbował piąstkować piłkę po wrzutce, ale minimalnie spóźnił się z interwencją i przedramieniem znokautował Portugalczyka. Danilo po interwencji lekarzy wrócił do gry, ale ostatecznie w przerwie został zmieniony.



Francuzi wyrównali tuż przed końcem pierwszej połowy, również z rzutu karnego. Sfaulowany został Kylian Mbappe, a "jedenastkę" wykorzystał Karim Benzema.



Na początku drugiej części spotkania napastnik Realu Madryt dał Francji prowadzenie. Otrzymał podanie z głębi pola od Paula Pogby i bardzo precyzyjnym strzałem pokonał Rui Patricio. Zanim piłka wpadła do siatki jeszcze odbiła się od słupka.



W tym momencie Portugalia żegnała się z turniejem, bo Węgrzy niespodziewanie prowadzili z Niemcami 1:0.



Obrońcy tytułu ostatecznie nie odpadli. W 60. minucie ponownie z rzutu karnego trafił Ronaldo, a w Monachium spotkanie zakończyło się remisem 2:2.



Tempo w kolejnych minutach nieco opadło. Obie drużyny miały świadomość, że za kilka dni czekają je spotkania 1/8 finału. W ciekawie zapowiadającym się meczu w niedzielę w Sewilli Portugalia zagra z Belgią. Dzień później Francja w Bukareszcie zmierzy się ze Szwajcarią, a we wtorek w Londynie klasyk Anglia - Niemcy.

Grupa F: Portugalia - Francja 2:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Cristiano Ronaldo (31-karny), 1:1 Karim Benzema (45+2-karny), 1:2 Karim Benzema (48), 2:2 Cristiano Ronaldo (60-karny).



Żółta kartka - Francja: Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe.



Sędzia: Antonio Lahoz (Hiszpania).



Portugalia: Rui Patricio - Raphael Guerreiro, Pepe, Ruben Dias, Nelson Semedo (79. Diogo Dalot) - Renato Sanches (88. Sergio Oliveira), Danilo Pereira (46. Joao Palhinha), Joao Moutinho (73. Ruben Neves) - Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva (72. Bruno Fernandes).



Francja: Hugo Lloris - Jules Kounde, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez (46. Lucas Digne, 52. Adrien Rabiot) - Corentin Tolisso (66. Kingsley Coman), Paul Pogba, Antoine Griezmann (87. Moussa Sissoko), N Golo Kante, Kylian Mbappe - Karim Benzema.