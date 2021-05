Mecz Włoch – Turcja w Rzymie zainauguruje 11 czerwca piłkarskie mistrzostwa Europy, które wyjątkowo nie mają jednego czy dwóch, ale aż 11 gospodarzy. Historia turnieju sięga 1958 roku, rozegrano dotychczas 15 edycji. Zbliżające się mistrzostwa nie będą przypominały żadnych poprzednich - mecze mają być rozsiane po całej strefie UEFA, od Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, po Turcję i Azerbejdżan. To będzie też pierwsza tak duża impreza sportowa od początku pandemii Covid-19.

Nie wszyscy pierwotni gospodarze przeniesionego z zeszłego roku Euro doczekają się organizacji spotkań. Po decyzjach UEFA z grona miast gospodarzy wypadły m.in. Bilbao i Dublin, gdzie swoje mecze rozgrywać mieli Polacy. Zamiast tego biało-czerwoni udadzą się w podróż do Sankt Petersburga i Sewilli. Poniżej przedstawiamy Wam wszystkich jedenastu gospodarzy tegorocznego turnieju.

Johan Cruijff Arena

Johan Cruijff Arena / Keytosne/ PETER KLAUNZER / PAP/EPA

Johan Cruijff Arena w Amsterdamie okrzyknięty niegdyś jednym z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich. To też pierwsza arena w Holandii z rozsuwanym dachem. Sporo pracy mają tutaj tzw. greenkeeperzy, którzy zajmują się utrzymaniem murawy. Nawierzchnia stadionu, głównie z powodu regularnie organizowanych tam koncertów, wymieniana była już kilkanaście razy. Stadion gościł między innymi mecze Euro 2000 oraz finał Ligi Europy w 2013 roku.

Miasto: Amsterdam (Holandia)

Pojemność: 54 000

Klub: Ajax Amsterdam

Rok otwarcia: 1996



Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie



13 czerwca, grupa C: Holandia - Ukraina (godz. 21:00)

17 czerwca, grupa C: Holandia - Austria (21:00)

21 czerwca, grupa C: Macedonia Płn. - Holandia (18:00)

26 czerwca, 1/8 finału: 2A - 2B (18:00)

Stadion Olimpijski w Baku

Stadion Olimpijski w Baku / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA





Jeśli tegoroczne piłkarskie mistrzostwa Europy miałyby swoje geograficzne centrum, to śmiało można by powiedzieć, że arena w Baku jest stadionem położonym na peryferiach. Sam obiekt budowany był przez 5 lat, choć najbardziej intensywne prace trwały pomiędzy 2013 a 2015 rokiem. To największa tego typu arena w Azerbejdżanie. Sześć lat temu stadion gościł igrzyska europejskie.

Miasto: Baku (Azerbejdżan)

Pojemność: 69 000

Klub: -

Rok otwarcia: 2015



Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

12 czerwca, grupa A: Walia - Szwajcaria (15:00)

16 czerwca, grupa A: Turcja - Walia (18:00)

20 czerwca, grupa A: Szwajcaria - Turcja (18:00)

3 lipca: trzeci ćwierćfinał (18:00)

Puskas Arena

Puskas Arena / MTI/ZSOLT SZIGETVARY / PAP/EPA





Puskas Arena to stadion narodowy węgierskiej reprezentacji. Według pierwszych projektów obiekt miał być jeszcze większy niż obecnie. Na jego wygląd wpłynęły jednak ostatecznie rosnące koszty budowy. Mimo rezygnacji z wielu rozwiązań, w tym m.in. hotelu, obiekt i tak pochłonął ogromne środki. Jego budowa kosztowała ostatecznie 180 mld forintów.

W 2019 roku pierwszy mecz rozgrała na nim reprezentacja Węgier. W marcu 2021 roku w roli selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski na tym obiekcie zadebiutował Paulo Sousa. Biało-czerwoni zremisowali z Madziarami 3:3. Z powodu pandemii i zakazu wjazdu do niektórych krajów swoje mecz rozgrywały tu angielskie zespoły, w tym m.in. Liverpool czy Manchester City.

Miasto: Budapeszt (Węgry)

Pojemność: 68 000

Klub: -

Rok otwarcia: 2019

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

15 czerwca, grupa F: Węgry - Portugalia (18:00)

19 czerwca, grupa F: Węgry - Francja (15:00)

23 czerwca, grupa F: Portugalia - Francja (21:00)

27 czerwca, 1/8 finału: 1C - 3D/E/F (18:00)





Arena Nationala

Arena Nationala / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

Arena Naționala to po prostu Arena Narodowa. Swoje mecz rozgrywa tutaj reprezentacja Rumunii, ale na co dzień z tego obiektu korzysta także FCSB i Dinamo Bukareszt. Rozgrywane są na nim również spotkania finałowe pucharu Rumunii.

Obiekt na pierwszy rzut oka przypomina trochę Stadion Narodowy w Warszawie i podobnie jak obiekt w stolicy Polski jest wyposażony w rozsuwany dach. W 2012 roku rozgrany został tutaj finał piłkarskiej Ligi Europy pomiędzy Atletico Madryt, a Athletic Bilbao, który zespół ze stolicy Hiszpanii wygrał 3:0.

Miasto: Bukareszt (Rumunia)

Pojemność: 54 000

Klub: FCSB (daw. Steaua Bukareszt), Dinamo Bukareszt

Rok otwarcia: 2011

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

13 czerwca, grupa C: Austria - Macedonia Płn. (18:00)

17 czerwca, grupa C: Ukraina - Macedonia Płn. (15:00)

21 czerwca, grupa C: Ukraina - Austria (18:00)

28 czerwca, 1/8 finału: 1F - 3A/B/C (21:00)

Parken

Parken / MARCUS BRANDT / PAP/EPA





Choć to niezbyt leciwy stadion, doczekał się już dwóch modernizacji. Jest największym obiektem sportowym w Danii. Wcześniej przez 80 lat w tym samym miejscu stał Idrætsparken - pełniący funkcję stadionu narodowego.

Na Parken od kilkunastu lat odbywają się zawody żużlowej Grand Prix. Są tam także organizowane koncerty. W 2001 roku zorganizowano tam nawet konkurs Eurowizji. Kopenhaski stadion jest najmniejszym obiektem, który będzie gościł mecze Euro 2020.

Miasto: Kopenhaga (Dania)

Pojemność: 38 065

Klub: FC Kopenhaga

Rok otwarcia: 1992

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

12 czerwca, Grupa B: Finlandia - Dania (18:00)

17 czerwca, Grupa B: Dania - Belgia (18:00)

21 czerwca, Grupa B: Rosja - Dania (21:00)

28 czerwca: czwarty mecz 1/8 finału D2 - E2 (18:00)

Hampden Park

Hampden Park / FEDERICO GAMBARINI / PAP/EPA





Hampden Park to obecnie narodowy stadion reprezentacji Szkocji. "Staruszek" liczy sobie już blisko 120 lat. W tym czasie przechodził oczywiście liczne modernizacje. W 1937 roku podczas meczu Szkocja - Anglia na trybunach pojawiło się ponad 149 tysięcy kibiców. Trzykrotnie na Hampden Park rozgrywano finały Ligi Mistrzów. Ostatni w 2002 roku. Raz walczono tam o triumf w Pucharze UEFA.

Stadion był także piłkarską areną podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na historycznym stadionie swoje mecze rozgrywa Queens Park FC - klub obecnie występujący na czwartym szczeblu szkockich rozgrywek w przeszłości święcił triumfy zdobywając choćby liczne krajowe puchary. Było to jednak jeszcze w XIX wieku.

Miasto: Glasgow (Szkocja)

Pojemność: 52 063

Klub: Queen’s Park FC

Rok otwarcia: 1903

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

14 czerwca, Grupa D: Szkocja - Czechy (15:00)

18 czerwca, Grupa D: Chorwacja - Czechy (18:00)

22 czerwca, Grupa D: Chorwacja - Szkocja (21:00)

29 czerwca: ósmy mecz 1/8 finału: E1 - A3/B3/C3/D3 (21:00)

Wembley Stadium

Wembley / MTI/ZSOLT SZIGETVARY / PAP/EPA

Wembley to największa z aren tegorocznych mistrzostw Europy i jeden z najważniejszych stadionów kontynentów. Nowe Wembley zbudowano kilkanaście lat temu w miejscu starego, który wypełniał się kibicami od 1923 roku. Na nowoczesny projekt wydano aż 760 mln funtów. Dzięki temu londyński obiekt stał się jedną z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji na świecie.

Po przebudowanie na stadionie rozgrywano m.in. dwukrotnie finały piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wembley to jednak przede wszystkim ogrom historii nie tylko sportowej (jak nasz pamiętny "zwycięski remis"). Na stadionie odbywały się koncerty, które do dziś budzą emocje jak choćby Live Aid zorganizowany w 1985 roku.

Miasto: Londyn (Anglia)

Pojemność: 90 000

Klub: -

Rok otwarcia: 2007

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

13 czerwca, Grupa D: Anglia - Chorwacja (15:00)

18 czerwca, Grupa D: Anglia - Szkocja (21:00)

22 czerwca, Grupa D: Czechy - Anglia (21:00)

25 czerwca: drugi mecz 1/8 finału: A1 - C2 (21:00)

29 czerwca: siódmy mecz 1/8 finału: D1 - F2 (21:00)

6 lipca: pierwszy półfinał (21:00)

7 lipca: drugi półfinał (21:00)

11 lipca: finał (21:00)

Allianz Arena

Alianz Arena w Monachium / DPA/ Matthias Balk / PAP





Stadion zbudowany z myślą o mistrzostwach świata 2006 jest uznawany ciągle za jeden z najnowocześniejszych na świecie. Do obiektu należy także czteropoziomowy parking na 10 tysięcy samochodów, który jest największą tego typu konstrukcją w Europie. Do 2017 roku swoje mecze na Allianz Arenie rozgrywał także TSV 1860 Monachium.

Konstrukcja stadionu pozwala podświetlić elewację na kolor wskazujący gospodarza meczu. Odpowiadają za to foliowe poduszki wypełnione są suchym powietrzem. Podczas mundialu 2006 na stadionie rozegrano między innymi mecz otwarcia Niemcy - Kostaryka czy półfinał Portugalia - Francja.

Miasto: Monachium (Niemcy)

Pojemność: 75 000

Klub: Bayern Monachium

Rok otwarcia: 2005

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

15 czerwca, grupa F: Francja - Niemcy (21.00)

19 czerwca, grupa F: Portugalia - Niemcy (18.00)

23 czerwca, grupa F: Niemcy - Węgry (21.00)

2 lipca: drugi ćwierćfinał (21.00)

Stadion Kriestowskij

Stadion Kriestowskij / PA/Igor Kralj/PIXSELL / PAP





To jeden z najmłodszych stadionów, który będzie gościć uczestników Euro 2020. Zbudowany z myślą o piłkarskim mundialu organizowanym przez Rosję trzy lata temu. Wcześniej w tym samym miejscu stał Stadion im. Kirowa, który w szczytowym momencie mógł pomieścić aż 110 000 kibiców. Co ciekawe był to zabytek, ale żeby umożliwić budowę nowego obiektu ten status uchylono w 2006 roku.



Różnego typu problemy spowodowały, że Stadion Kriestowskij budowany był przez blisko dekadę. Za rok petersburski stadion ma gościć finał Ligi Mistrzów. W trakcie Euro 2020 będzie to jeden z najbardziej eksploatowanych obiektów.

Miasto: Petersburg (Rosja)

Pojemność: 67 000

Klub: Zenit Sankt Petersburg

Rok otwarcia: 2017

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

12 czerwca, grupa B: Belgia - Rosja (21.00)

14 czerwca, grupa E: Polska - Słowacja (18.00)

16 czerwca, grupa B: Finlandia - Rosja (15.00)

18 czerwca: grupa E: Szwecja - Słowacja (15.00)

21 czerwca, grupa B: Rosja - Dania (21.00)

23 czerwca, grupa B: Szwecja - Polska (18.00)

2 lipca: pierwszy ćwierćfinał (18.00)

Estadio La Cartuja

Estadio La Cruja / EFE/Raul Caro / PAP





Stadion budowano z myślą o igrzyskach w 2004 roku, które jednak zorganizowały Ateny. Estadio La Cartuja do dziś pozostaje bez gospodarza, choć w Sewilli grają dwa znane kluby FC Sevilla oraz Betis.

Stadion jest także areną lekkoatletyczną. W 1999 roku odbyły się tam mistrzostwa świata, na których nasza męska sztafeta 4x400 metrów zdobyła złoty medal. W 2003 roku na Estadio La Cartuje rozegrano finał Pucharu UEFA, w którym FC Porto pokonało 3:2 Celtic Glasgow. Na miejscu odbywają się także koncerty czy mecze tenisowe - na przykład w ramach Pucharu Davisa.

Miasto: Sewilla (Hiszpania)

Pojemność: 57 619

Klub: -

Rok otwarcia: 1999

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

14 czerwca, grupa E: Hiszpania - Szwecja (21:00)

19 czerwca, grupa E: Hiszpania - Polska (21:00)

23 czerwca, grupa E: Słowacja - Hiszpania (18:00)

27 czerwca: 1/8 finału B1 - A3/D3/E3/F3 (21:00)

Stadio Olimpico

Stadion Olimpijski w Rzymie / CLAUDIO PERI / PAP

Rzymski stadion zbudowano dawno, bo w 1937 roku, ale od tego czasu był kilka razy przebudowywany. Między innymi z myślą o Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku. W 1987 roku zorganizowano tam lekkoatletyczne mistrzostwa świata.

Na Stadio Olimpico rozgrywano także liczne piłkarskie finały: dwukrotnie finał mistrzostw Europy (1968, 1980) a raz finał mistrzostw świata (1990). Do tego finały Pucharu Europy i Ligi Mistrzów. Po raz ostatni w 2009 roku. FC Barcelona pokonała wtedy 2:0 Manchester United.

Miasto: Rzym (Włochy)

Pojemność: 72 698

Klub: AS Roma, SS Lazio

Rok otwarcia: 1937

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie