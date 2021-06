W "grupie śmierci" Węgry miały być dostarczycielami punktów dla broniącej tytułu Portugalii, mistrzów świata Francuzów oraz triumfatorów mundialu w 2014 roku - Niemców. Podopieczni włoskiego selekcjonera Marco Rossiego nie zgodzili się jednak na rolę "chłopców do bicia" i, choć rzeczywiście do fazy pucharowej nie awansowali, i tak sprawili spore niespodzianki najpierw remisując z Francją 1:1, a w środę - z Niemcami 2:2.

Robin Gosens i Loic Nego / LUKAS BARTH-TUTTAS / POOL / PAP/EPA

W Monachium niewiele brakowało do sensacji, bo Węgrzy prowadzili dwukrotnie. Najpierw w 11. minucie do siatki trafił kapitan Adam Szalai, a do wyrównania doprowadził w 66. Kai Havertz. Półtorej minuty po golu dla Niemców goście cieszyli się z drugiej bramki - niepilnowany Andras Schaefer uciekł obrońcom i pokonał wychodzącego Manuela Neuera. W tym momencie był remis w spotkaniu Francji z Portugalią w Budapeszcie i Niemcy byli poza turniejem... Uratowali się dopiero w końcówce - w 84. minucie wynik ustalił Leon Goretzka.



Po prostu nam ulżyło, że udało nam się awansować. Przegrywaliśmy, potem znów musieliśmy odrabiać straty. To była wojna nerwów - przyznał bramkarz zwycięzców Manuel Neuer.



Ostatecznie zgodnie z przewidywaniami z grupy F awansowali wszyscy trzej faworyci, ale nie przyszło im to tak łatwo, jak się spodziewano.

Niemcy w 1/8 finału zagrają na Wembley z Anglią.



To będzie zupełnie inny mecz. W meczu z Portugalią było widać, jak potrafimy grać z silnymi rywalami. Mamy wspaniałych piłkarzy i wiarę w siebie mimo remisu 2:2 z Węgrami. To będzie spotkanie pucharowe, chcemy awansować. Wembley nam leży - dodał Neuer.



Mecz 1/8 finału w Londynie zaplanowany jest na wtorek.

Grupa F: Niemcy - Węgry 2:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Adam Szalai (11-głową), 1:1 Kai Havertz (66-głową), 1:2 Andras Schaefer (68-głową), 2:2 Leon Goretzka (84).



Żółta kartka - Niemcy: Ilkay Guendogan, Leroy Sane. Węgry: Endre Botka, Adam Szalai, Attila Fiola.



Sędzia: Siergiej Karasiow (Rosja).



Niemcy: Manuel Neuer - Matthias Ginter (82. Kevin Volland), Mats Hummels, Antonio Ruediger - Joshua Kimmich, Ilkay Guendogan (58. Leon Goretzka), Toni Kroos, Robin Gosens (82. Jamal Musiala) - Kai Havertz (67. Timo Werner), Serge Gnabry (68. Thomas Mueller), Leroy Sane.



Węgry: Peter Gulacsi - Loic Nego, Endre Botka, Willi Orban, Attila Szalai, Attila Fiola (88. Nemanja Nikolic) - Laszlo Kleinheisler (88. Gergo Lovrencsics), Adam Nagy, Andras Schaefer - Adam Szalai (82. Kevin Varga), Roland Sallai (75. Szabolcs Schoen).

Euro 2020. Grupa F Drużyna Mecze Zwycięstwa Francja 3 1 Niemcy 3 1 Portugalia 3 1 Węgry 3 0