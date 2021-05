Trener reprezentacji Słowacji ogłosił skład drużyny na zgrupowanie poprzedzające piłkarskie mistrzostwa Europy. Stefan Tarković do austriackiego Windischgarsten zabierze 24 zawodników. W tym także trzech graczy klubów Ekstraklasy: Dusana Kuciaka z Lechii Gdańsk, Lubomira Satkę z Lecha Poznań oraz Jakuba Holubka z Piasta Gliwice.

Na bramce podczas Euro 2020 stanie między innymi Martin Dúbravka / MICHAEL REGAN / POOL / PAP/EPA



Słowacy do turnieju będą przygotowywać się w austriackim Windischgarsten. 1 czerwca zagrają towarzysko z Bułgarią i po tym spotkaniu selekcjoner Stefan Tarković będzie musiał podać ostateczny skład na mistrzostwa Europy. Sześć dni później w Wiedniu w generalnym teście przed Euro 2020 Słowaków sprawdzi reprezentacja Austrii. My spotkamy się tą drużyną 14 czerwca w Sankt Petersburgu. Dla obu reprezentacji będzie to pierwszy mecz na turnieju.

Trener Słowaków do kadry powołał 24 piłkarzy. Kolejna grupa znajduje się na liście rezerwowych. Wśród powołanych są tacy gracze jak Marek Hamsik (obecnie IFK Geteborg) czy Milan Skriniar z Interu Mediolan. Nie brakuje także piłkarzy związany obecnie lub w przeszłości z naszymi klubami. W reprezentacji znaleźli się bramkarz Lechii Gdańsk Dusan Kuciak, środkowy obrońca Lecha Poznań Lubomir Satka, czy boczny obrońca Piasta Gliwice Jakub Holubek. Na liście są także Ondrej Duda (kiedyś w Legii Warszawa) czy Lukas Haraslin (kiedyś w Lechii Gdańsk). W gronie powołanych jest także debiutant Ekir Jirka, który występował przez krótki czas w Górniku Zabrze.

Bramkarze: Martin Dúbravka (Newcastle United), Dušan Kuciak (Lechia Gdańsk), Marek Rodák (FC Fulham)

Obrońcy: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznań), Denis Vavro (SSD Huesca), Milan Škriniar (Inter Mediolan), Tomáš Hubočan (Omonia Nikozja), Jakub Holúbek (Piast Gliwice)

Pomocnicy: Marek Hamšík (IFK Göteborg), Stanislav Lobotka (SSC Napoli), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (1. FC Koln), Róbert Mak (Ferencváros Budapeszt), Vladimír Weiss (Slovan Bratysława), László Bénes (FC Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Tomáš Suslov (FC Groningen), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Erik Jirka (CD Mirandes)

Napastnicy: Michal Ďuriš (Omonia Nikozja), Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Dávid Strelec (Slovan Bratysława)