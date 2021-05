Szwedzkie ministerstwo spraw zagranicznych stanowczo odradza kibicom podróż do Sankt Petersbrga na mecze ze Słowacją (18 czerwca) i Polską (23 czerwca) ze względu na pandemię koronawirusa. Rosja znajduje się na liście tzw. krajów niebezpiecznych z tego powodu.

Stadion w Sankt Petersburgu / foto. pixabay /

Ci, którzy tam się jednak wybiorą ryzykują też, że będą musieli opłacić ewentualne pobyty w szpitalach, ponieważ większość towarzystw ubezpieczeniowych ze względu na opinie MSZ w sprawie podróży do Rosji nie obejmuje takich przypadków, kwalifikując je jako skutki wyjazdu na własne ryzyko. Część z nich oferuje kosztowne tzw. ubezpieczenie covidowe.

Jest to rekomendacja, lecz oczekujemy, że osoby planujące podróż do Rosji zastosują się do niej i pozostaną w domu. Sytuacja pandemiczna nie jest tam pewna i szybko się zmienia - podkreśliła rzeczniczka szwedzkiego MSZ Linn Duvhammar.

To trudna sytuacja i cios dla naszych kibiców, których w Sankt Petersburgu według naszych wyliczeń dotyczących puli biletów ma być po 6800 na każdym z dwóch naszych meczów - powiedział Christoffer Lund ze szwedzkiej federacji piłkarskiej SVFF.

Obecna rekomendacja dotycząca Rosji obowiązuje do 31 maja i w najbliższym czasie wydamy nową na okres kolejnych trzech miesięcy - dodała Duvhammar.

Na liście krajów, z których szwedzki MSZ 31 marca zdjął rekomendację podróży znajduje się m.in. Hiszpania, gdzie w Sewilli rozegrana zostanie część meczów "polskiej" grupy E.

Tam na stadion ma wejść 30 procent publiczności i na mecz z Hiszpanią mamy zagwarantowane co najmniej 3600 biletów, które z pewnością zostaną wykorzystane - zauważył Lund.

Podobną rekomendację dotyczącą wyjazdu swoich obywateli do Rosji wydał w piątek MSZ Finlandii, zwracając uwagę na pogorszenie się sytuacji pandemicznej w Sankt Petersburgu, gdzie fińscy piłkarze rozegrają dwa mecze grupy B.