W pierwszym tygodniu grudnia uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz ostatnich klas szkół licealnych i techników napiszą próbne egzaminy, które będą sprawdzianem przed ostatecznymi egzaminami w maju 2025 roku. Kiedy dokładnie są egzaminy z poszczególnych przedmiotów i ile trwają?

(Zdjęcie Podglądowe) / Piotr Hukalo/East News / East News

Terminy i czas trwania próbnych egzaminów ósmoklasisty

Do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty zobowiązany jest każdy uczeń, który kończy naukę w szkole podstawowej. Przez trzy dni uczniowie będą odpowiadać pisemnie na pytania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Mogą zdawać egzamin jedynie z języka, którego uczyli się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Można przystąpić do testu z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Próbne egzaminy ósmoklasistów odbędą się w następujących dniach:

2 grudnia - poniedziałek : godz. 9:00 język polski

: godz. 9:00 język polski 3 grudnia - wtorek : godz. 9:00 matematyka

: godz. 9:00 matematyka 4 grudnia - środa: godz. 9:00 język obcy

Na napisanie testów uczniowie będą mieli od 90 do 120 minut.

Terminy i czas trwania próbnych matur

Obowiązek przystąpienia do egzaminów mają także absolwenci szkół średnich. Każdy z nich będzie musiał się zmierzyć z trzema egzaminami w formie pisemnej na poziomie podstawowym - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Dodatkowo maturzysta musi przystąpić do co najmniej jednego egzaminu w formie pisemnej na poziomie rozszerzonym oraz do dwóch egzaminów w formie ustnej - z języka polskiego oraz obcego.

Matury próbne odbędą się w następujących dniach:

5 grudnia - czwartek : godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy - 120 minut), godz. 14:00 język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy - 120 minut);

: godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy - 120 minut), godz. 14:00 język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy - 120 minut); 6 grudnia - piątek : godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy - 180 minut), godz. 14:00 język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych (pozom podstawowy - 180 i 210 minut);

: godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy - 180 minut), godz. 14:00 język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych (pozom podstawowy - 180 i 210 minut); 9 grudnia - poniedziałek : godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy - 240 minut), godz. 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony - 210 minut);

: godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy - 240 minut), godz. 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony - 210 minut); 10 grudnia - wtorek : godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony - 180 minut), godz. 14:00 informatyka, filozofia (poziom rozszerzony 210 i 180 minut);

: godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony - 180 minut), godz. 14:00 informatyka, filozofia (poziom rozszerzony 210 i 180 minut); 11 grudnia - środa : godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony - 180 minut), godz. 14:00 język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom dwujęzyczny - 180 minut);

: godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony - 180 minut), godz. 14:00 język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom dwujęzyczny - 180 minut); 12 grudnia - czwartek : godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony - 180 minut), godz. 14:00 historia (poziom rozszerzony - 180 minut);

: godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony - 180 minut), godz. 14:00 historia (poziom rozszerzony - 180 minut); 13 grudnia - piątek : godz. 9:00 język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom rozszerzony - 150 minut), godz. 14:00 fizyka (poziom rozszerzony - 180 minut);

: godz. 9:00 język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom rozszerzony - 150 minut), godz. 14:00 fizyka (poziom rozszerzony - 180 minut); 16 grudnia - poniedziałek : godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony - 180 minut), godz. 14:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony - 180 minut);

: godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony - 180 minut), godz. 14:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony - 180 minut); 17 grudnia - wtorek: godz. 9:00 język polski (poziom rozszerzony - 210 minut), godz. 14:00 historia muzyki, historia sztuki (poziom rozszerzony - 180 minut).

Próbna matura i egzamin ósmoklasisty w grudniu 2024. Gdzie znaleźć arkusze?

Zarówno próbna matura, jak i egzamin ósmoklasisty to nie tylko okazja do sprawdzenia swojej wiedzy z poprzednich lat nauki, ale także do zapoznania się z arkuszami.

Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia ile czasu zajmują im poszczególne zadania np. napisanie wypracowania z języka polskiego. Dzięki temu będą mogli odpowiednio rozłożyć czas pracy podczas ostatecznych egzaminów w maju 2025 roku.

Już wcześniej można przygotować się do egzaminów i zapoznać z konstrukcją testów sprawdzając arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat. Arkusze zarówno z matur, jak i egzaminów ósmoklasisty można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

CKE poinformowała RMF FM, że po egzaminach opublikuje arkusze próbnych matur. Tzw. arkusze diagnostyczne będzie można znaleźć na stronie RMF24.pl, a także na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.