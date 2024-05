120 minut trwał egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Był pierwszym z trzech, z jakimi mierzą się uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem jej ukończenia. Poniżej opublikowaliśmy arkusze CKE z języka polskiego, wkrótce pojawią się tam też propozycje rozwiązań przygotowane naszego eksperta.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Terminy testów

Ponad 226 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych pisało dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro zmierzą się z matematyką, w czwartek z językiem obcym.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie został określony minimalny wynik, jaki powinno się uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W środę egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 100 minut.

W czwartek egzamin ósmoklasisty z języka obcego rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 90 minut. Uczniowie mieli do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski i włoski.

Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Publikujemy arkusze CKE i propozycje rozwiązań

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania są więc zawężone. Tak zostało po epidemii koronawirusa.

W kolejnym roku szkolnym już tak nie będzie. Na egzaminie ósmoklasisty znów będą obowiązywać wymagania z podstawy programowej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

Na RMF24 publikujemy arkusze CKE - zobacz poniżej. Wkrótce pojawią się tu też propozycje rozwiązań przygotowane przez nauczycielkę języka polskiego z Warszawy dr Katarzynę Drozd-Urbańską.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024. JĘZYK POLSKI. ARKUSZE CKE <<< POBIEŻ TUTAJ >>>

