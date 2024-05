Niebezpieczny incydent w Czaplinku w woj. zachodniopomorskim. 40-letni mężczyzna wszedł do kościoła z nożem w ręku. W tym czasie trwało nabożeństwo pierwszokomunijne. Został zatrzymany. Jak się okazało, był pijany – miał ponad 1,5 promila alkoholu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, ok. godz. 17.45 w kościele w centrum Czaplinka (woj. zachodniopomorskie).

Do świątyni wszedł z nożem mężczyzna, gdy odbywało się nabożeństwo. Uczestniczyły w nim dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Dorośli obezwładnili mężczyznę i wezwali policję. Ta zatrzymała go za zakłócenie nabożeństwa.

40-latek w chwili zatrzymania nie był agresywny, był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie - poinformowała oficer prasowa KPP w Drawsku Pomorskim asp. Karolina Żych.

Policja czeka teraz, aż 40-latek wytrzeźwieje w areszcie.

Tymczasem po incydencie parafia wydała komunikat. Zapowiedziała dodatkową ochronę straży miejskiej podczas majowych nabożeństw.

Ponadto dzieci, jeśli będą tego potrzebowały, mogą liczyć na rozmowę z psychologiem w szkole.