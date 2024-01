"Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej" - tak o ponownym ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla „Super Expressu”. 9 stycznia były szef CBA i jego zastępca zostali zatrzymani. Najpierw przebywali w warszawskim areszcie śledczym. Teraz są w zakładach karnych. Obaj prowadzą głodówkę.

Protest pod Zakładem Karnym w Przytułach Starych, gdzie przebywa Maciej Wąsik / Paweł Supernak / PAP

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił już raz Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - w 2015 roku. Wtedy politycy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem. Zdaniem Dudy to ułaskawienie cały czas jest w mocy. Równocześnie prezydent w rozmowie z "Super Expressem" przyznaje, że ułaskawi jeszcze raz polityków PiS.

Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - zapowiada prezydent Duda w rozmowie z "SE". Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością - podkreśla Duda w wywiadzie dla SE.

Na pytanie, kiedy - jego zdaniem - Kamiński i Wąsik będą w domu, Andrzej Duda odpowiada: "Mam nadzieję, że jak najszybciej". Apelowałem już do ministra Adama Bodnara, bo stworzyłem mu ku temu warunki, by przerwał obu panom odbywanie kary pozbawienia wolności. Niestety, nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące. Uważam to za brutalne stawianie sprawy - stwierdził prezydent.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik prowadzą głodówkę w więzieniach

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik od kilku dni prowadzą w więzieniach strajk głodowy. Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że otrzymał informację od żony Kamińskiego o sądowym nakazie przymusowego dokarmiania go. Duda zaapelował do szefa MS i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił Kamińskiemu i Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. 9 stycznia policja zatrzymała obu polityków PiS w Pałacu Prezydenckim, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent poinformował 11 stycznia o wszczęciu na podstawie Kpk postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił polityków z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.