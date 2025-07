Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jako b. szefów CBA, prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 r. Sąd orzekł wobec nich również pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych.

Po tym doszło do ich zatrzymania w Pałacu Prezydenckim, obaj politycy trafili do zakładów karnych, ale niedługo później zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Po samym zatrzymaniu pełnomocnik Mariusza Kamińskiego mec. Michał Zuchmantowicz złożył zażalenie, kwestionując sposób, w który doszło do zatrzymania. Wskazywał m.in. na obcesowe traktowanie zatrzymanego czy fakt, że wkroczenie funkcjonariuszy do Pałacu Prezydenckiego naruszyło zasady jego ochrony.

Obecnie na Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku ciążą zarzuty dotyczące niezastosowania się do zakazu pełnienia funkcji publicznych, wynikającego z wyroku sądu z grudnia 2023 r. Politycy twierdzą, że nie złamali prawa, a zarzuty traktują jako represje polityczne i skutek upolitycznienia prokuratury.