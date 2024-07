Europoseł Mariusz Kamiński (PiS) złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w spawie zastosowania wobec niego tortur. Informację przekazał na konferencji prasowej w Strasburgu. Dodał, że Trybunał w najbliższych miesiącach wypowie się na ten temat.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński / Leszek Szymański / PAP

Po aresztowaniu mnie i Macieja Wąsika, po głodówce jaką prowadziliśmy, po metodach, jakie zastosowała wobec mniej administracja więzienna złożyłem skargę (...) do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zastosowania tortur wobec mnie jako przedstawiciela opozycji demokratycznej w naszym kraju - powiedział Mariusz Kamiński.

Dodał, że otrzymał pismo z ETPCz z informacją, iż nadano bieg sprawie i że Trybunał w najbliższych miesiącach wypowie się na ten temat.

To szokujące, że w XXI wieku, w państwie, które jest członkiem demokratycznej Unii, można mówić o tym, że wobec przedstawicieli opozycji stosuje się tortury - powiedział Kamiński.

Kamiński mówi o przemocy fizycznej

Dodał, że gdy przebywał w więzieniu, stosowano wobec niego "przemoc fizyczną", kilkakrotnie unieruchomiono go pasami i mimo przeciwwskazań medycznych wpychano mu półmetrowe rurki przez nos, aby go dokarmiać, co zadawało mu ból.

Były to próby bezskuteczne. W końcu przez przełyk wciśnięto mi półmetrową plastikową rurę, aby mnie dokarmiać. Było to ostatniego dnia mojego pobytu w więzieniu, kiedy z samego rana wiceminister sprawiedliwości powiedziała, że jeszcze dziś minister przekaże dokumenty dotyczące mojego i Macieja Wąsika ułaskawienia do pana prezydenta, a kancelaria prezydenta wydała komunikat, że jak tylko wpłyną dokumenty, prezydent natychmiast podpisze akt łaski - powiedział Kamiński.

Dodał, że "zastosowanie wobec niego drastycznych metod przemocy fizycznej" będzie "przedmiotem orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".

Poinformował, że otrzymał też pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził w nim, że przymusowe dokarmianie w więzieniu nie miało żadnego uzasadnienia.

Można mówić, niestety trzeba głośno mówić, że obecny rząd Tuska stosuje wobec opozycji politycznej nie tylko bezprawne łamanie prawa, ale też stosuje metody, które zadają fizyczny ból, fizyczne cierpienie więzionym przedstawicielom opozycji demokratycznej, więźniom politycznym tego reżimu - powiedział Kamiński.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w związku z tzw. aferą gruntową. 9 stycznia br. policja zatrzymała obu polityków; później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. W styczniu prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy opuścili więzienie.

Kamiński i Wąsik w ramach protestu prowadzili w zakładach karnych strajk głodowy. Syn Mariusza Kamińskiego, Kacper Kamiński informował o wdrożeniu procedury przymusowego dokarmiania jego ojca.