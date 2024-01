Wołodymyr Zełenski jest zaniepokojony możliwością powrotu Donalda Trumpa na fotel prezydenta USA. Ukraiński prezydent przyznał to w rozmowie z brytyjską stacją Channel 4 i określił twierdzenia Trumpa o zdolności do zakończenia wojny w 24 godziny jako bardzo niebezpieczne.

Wołodymyr Zełenski / TOMS KALNINS / PAP/EPA

Zełenski zaprasza Trumpa na Ukrainę

Zełenski zaprosił w wywiadzie byłego prezydenta USA i faworyta do prezydenckiej nominacji Partii Republikańskiej do odwiedzenia Kijowa, ale tylko pod warunkiem, że spełni on swoją zapowiedź "zatrzymania wojny w ciągu 24 godzin".

Donaldzie Trumpie, zapraszam cię na Ukrainę, do Kijowa. Jeśli uda ci się powstrzymać wojnę w ciągu 24 godzin, myślę, że to wystarczy, abyś przyjechał - powiedział.

Zełenski: Jest to trochę przerażające

Ukraiński prezydent określił również retorykę Trumpa jako "bardzo niebezpieczną" i wyraził obawę, że pomysł Trumpa na zakończenie konfliktu może wiązać się z koniecznością pójścia przez Ukrainę na duże ustępstwa wobec Rosji.

(Trump) zamierza podejmować decyzje samodzielnie, bez... nie mówię nawet o Rosji, ale bez obu stron, bez nas. Jeśli mówi to publicznie, to jest to trochę przerażające. Widziałem wiele, wiele ofiar, ale to naprawdę mnie trochę stresuje. Bo nawet jeśli jego pomysł, którego nikt jeszcze nie słyszał, nie będzie działał z korzyścią dla nas, dla naszego narodu, to i tak zrobi wszystko, aby zrealizować swój pomysł - wskazywał ukraiński prezydent.

Donald Trump wielokrotnie przekonywał, że jest w stanie wynegocjować zakończenie wojny, która trwa od prawie dwóch lat, twierdząc, że ma dobre relacje zarówno z rosyjskimi, jak i ukraińskimi przywódcami.

Zełenski odrzucił jednak obawy, że potencjalna reelekcja Trumpa doprowadzi do zmniejszenia amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Jeden człowiek nie może zmienić całego narodu - powiedział.

Trump: Rosja nie zaatakowałaby Ukrainy, gdybym był prezydentem

Tydzień temu podczas zwycięskiego przemówienia po prawyborach w Iowa Trump uderzył w koncyliacyjny ton , zapowiadając, że już wkrótce podzielony kraj się zjednoczy, choć już chwilę później przystąpił do znanych z wieców ataków przeciwko Demokratom i "komunistom, faszystom i marksistom" oraz mediom.

Mówił też, że szybko rozwiąże sprawy Ukrainy i Izraela.

Rosja nigdy nie zaatakowałaby Ukrainy, gdybym był prezydentem. Putin i ja dobrze się dogadywaliśmy, dogadywaliśmy się bardzo dobrze - to dobra rzecz, nie zła rzecz - przekonywał.

Zełenski o stosunkach z Wielką Brytanią

Zełenski w rozmowie z brytyjską stacją Channel 4 podkreślił też, że stosunki z Wielką Brytanią pozostaną bardzo bliskie, nawet jeśli po tegorocznych wyborach do Izby Gmin nastąpi zmiana rządu - co w świetle sondaży jest wysoce prawdopodobne.

Wielka Brytania była z nami od tych pierwszych dni aż do teraz, a ja miałem i mam (dobre relacje) ze wszystkimi waszymi premierami. Tak więc ludzie mogą się zmienić, ale instytucjonalnie, historycznie stosunki między krajami musimy ochronić - powiedział ukraiński prezydent.