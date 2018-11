Sejm - na wniosek klubu PiS - zdecydował o niezwłocznym przejściu do drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym bez odsyłania projektu do prac w komisji. Debata trwała nieco ponad godzinę. Projekt nowelizacji ustawy o SN zakłada umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu.

REKLAMA