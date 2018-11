Po roku ostrej batalii o Sąd Najwyższy Prawo i Sprawiedliwość wyrzuca do kosza przepisy, których broniło jak niepodległości. Partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła właśnie w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym: daje on podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy po ukończeniu 65. roku życia zostali odesłani w stan spoczynku. Właśnie m.in. powrotu tych sędziów do orzekania domagał się w niedawnym postanowieniu zabezpieczającym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Projektem PiS-u - taką decyzję podjęło o poranku Prezydium Sejmu - posłowie zajmą się już dzisiaj w południe.

REKLAMA