Lista zgłoszeń na sędziów Sądu Najwyższego zamknięta! O północy upłynął termin zgłaszania w Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na 44 wolne stanowiska sędziowskie - w tym pełną obsadę dwóch nowych izb tego sądu.

Na razie - jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory - wiemy, że połowa ze znacznie ponad setki zgłoszonych kandydatów to chętni na 16 miejsc w nowej Izbie Dyscyplinarnej. Powodem jej powodzenia mogą być zarobki: o 40 procent wyższe niż i tak okazałe uposażenia sędziów. Znaczące jest również, że do Izby tej garną się niemal wszyscy zgłaszający się prokuratorzy.

Druga w kolejności, jeśli chodzi o popularność, to inna nowa izba: Kontroli Nadzwyczajnej. Do niej kandydatów zgłosiło się dwa razy więcej niż 20 wolnych miejsc.

Największe grupy zgłaszających się to sędziowie, adwokaci i radcowie prawni.

Jak jednak zauważa Tomasz Skory: obecnych sędziów, często autorów podręczników, nie zastąpią raczej autorytety: profesorów i doktorów habilitowanych jest wśród kandydatów ledwo kilkunastu - nawet mniej niż sędziów rejonowych, a więc tych najniższego szczebla.

Ostateczny skład zgłoszonych kandydatów poznamy za kilka dni, kiedy do Krajowej Rady Sądownictwa wpłyną już wszystkie zgłoszenia, które można było wysyłać do niedzieli do północy.

