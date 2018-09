​Tylko sześć osób zgłosiło się dotychczas do Krajowej Rady Sądownictwa w naborze na kolejnych sędziów Sądu Najwyższego - ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski. Chodzi o 11 wakatów, w tym na miejsce pierwszej prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu skargi do TSUE przeciwko Polsce Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce skargi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sądu Najwyższego. Polska będzie mogła się bronić i przedstawiać swoje argumenty w TSEU, ale od postanowień i jego wyroków nie będzie odwołania - ustaliła nasza dziennikarka... czytaj więcej

Krajowa Rada Sądownictwa przyjmuje zgłoszenia do czwartku. Tego dnia minie miesiąc od opublikowania obwieszczenia prezydenta. To oznacza, że procedura jest już na finiszu, a kolejny nabór do Sądu Najwyższego nie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Z informacji reportera RMF FM wynika, że tylko jedna osoba chce startować do Izby Cywilnej, dwie do Izby Karnej i trzy do Izby Pracy, gdzie teoretycznie może dojść do powołania dublera Małgorzaty Gersdorf. Tak się nie stanie, jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zastosuje środek zabezpieczający i wstrzyma tę procedurę.

Komisja Europejska skierowała w poniedziałek pozew przeciwko Polsce. Trybunał w Luksemburgu może zdecydować o zawieszeniu przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym w ciągu najbliższych dni.