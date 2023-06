Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatecznym wyroku stwierdził, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza unijne prawo. TSUE tym samy uwzględnił skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 r.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Niezawisłość i bezstronność nie są w Polsce zagwarantowane - swierdził w swoim wyroku TSUE.

Jak podkreślono, Polska w kilku punktach uchybiła zobowiązaniom wynikającym z traktatu o Unii Europejskiej.

Tym samym unijny sąd potwierdził swoje wcześniejsze, wstępne ustalenia, wskutek czego Polsce codziennie naliczane były kary za niewykonywanie orzeczeń Trybunału.

Skarga Komisji Europejskiej na Polskę

W kwietniu 2021 roku Komisja Europejska wzniosła przeciwko Polsce skargę do TSUE, twierdząc, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw naruszają prawo UE.

Jak twierdziła Komisja Europejska, "nowe przepisy (z 2019 roku) nie pozwalają polskim sądom na weryfikację, czy spełnione są unijne standardy dotyczące niezawisłego i bezstronnego sądu, poprzez uniemożliwienie kontroli sądowej zgodności z prawem powołania sędziów, a sędziom nieprzestrzegającym tego zakazu grozi postępowanie dyscyplinarne".

W toku postępowania, na wniosek KE, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowieniem z 14 lipca 2021 roku nakazała Polsce zawieszenie stosowania kwestionowanych przepisów, a w szczególności przepisów dotyczących kompetencji Izby Dyscyplinarnej SN do czasu wydania wyroku w sprawie.

Kosztowało nas to 1 mln euro dziennie

W październiku 2021 roku TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów, odnoszących się do uprawnień ówczesnej Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów.

15 lipca 2022 roku roku weszła w życie zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

Kilka miesięcy później - w listopadzie - polski rząd złożył wniosek o wstrzymanie naliczania kar, uzasadniając go m.in. likwidacją Izby Dyscyplinarnej. KE odmówiła, twierdząc, że Polska nie w pełni zrealizowała postanowienie z 14 lipca 2021 roku.

Kolejna nowelizacja i zmniejszenie kary

13 stycznia br. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o SN. Zgodnie z nią, m.in. sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

10 marca 2023 roku Polska wystąpiła do TSUE z wnioskiem o uchylenie lub o zmianę postanowienia o nałożeniu na nią wspomnianej kary pieniężnej. Na poparcie tego wniosku podniosła, że w konsekwencji wprowadzenia zmian w prawie zastosowała się w pełni do zobowiązań ciążących na niej na mocy środków tymczasowych.

Wziąwszy pod uwagę działania podjęte przez Polskę, w tym zniesienie Izby Dyscyplinarnej SN, TSUE zdecydował o obniżeniu kwoty okresowej kary pieniężnej do 500 tys. euro dziennie.