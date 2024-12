Zawiadomienia dotyczące 11 osób, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłych szefów MSZ i MSWiA Zbigniewa Raua i Mariusza Kamińskiego, skierowała do Prokuratury Krajowej komisja śledcza ds. "afery wizowej" - poinformował w piątek szef tej komisji Marek Sowa.

Warszawa, 13.12.2024. Poseł PiS Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości / Pawel Supernak / PAP

Afery wizowej ciąg dalszy. Kolejne zawiadomienia do prokuratury

Na początku grudnia komisja śledcza zajmująca się tzw. aferą wizową przyjęła raport końcowy ze swoich prac . Zdecydowała też, że zawiadomi prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób.

"Dzisiaj kierujemy do Prokuratury Krajowej zawiadomienia dotyczące 11 osób. Wśród nich m.in.: Zbigniew Rau, Mateusz Morawiecki, Mariusz Kamiński, Jadwiga Emilewicz, Andrzej Stróżny i Lech Kołakowski. Prawo musi być równe dla wszystkich" - napisał przewodniczący Sowa w piątek po południu na platformie X. Do wpisu dołączył zdjęcia obszernych i spakowanych w kartony zawiadomień kierowanych do prokuratury.