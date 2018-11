"Narodowcy, faszyści z Europy - to nie jest towarzystwo, w którym chcemy się pojawić" - mówi rzecznik PO Jan Grabiec. Politycy opozycji nie wezmą udziału w Marszu Państwowym, na który prezydent Andrzej Duda zaprasza wszystkich Polaków z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Mimo zakazu wydanego przez prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz, swój Marsz Niepodległości tą samą trasą zapowiadają narodowcy i apelują do prezydenta, by wstrzymał się ze swoją decyzją do postanowienia sądu w sprawie odwołania się od decyzji Gronkiewicz-Waltz.

