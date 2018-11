„Nie pójdę (na Marsz Państwowy 11 listopada), dlatego że nawet jeżeli pan prezydent Duda i pan premier Morawiecki staną na czele tego marszu, to przecież wiadomo, kto będzie za ich plecami” - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller. „Chodzi o tych, którzy ten marsz od dawna zapowiadali. Co więcej, mieli wszystkie możliwe zgody do pewnego czasu. Uzyskali w zeszłym roku decyzję wojewody, że to jest marsz cykliczny, czyli przez 4 lata mogą go organizować” - dodał. „Decyzja pani Gronkiewicz-Waltz mi się nie podoba i ona prawdopodobnie zostanie obalona przez sąd” - tak Leszek Miller odniósł się do wczorajszej decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz o zakazie organizacji Marszu Niepodległości.

Powinien być trzeci marsz - marsz chorych policjantów. Jak patrzę na działalność instytucji państwowych, które mówią tak: wiemy, ze jesteście chorzy, a właściwie uważamy, że nie jesteście chorzy, ale jak przyjdziecie do pracy 11 listopada, to my wam zapłacimy 1000 złotych, to wy wtedy przestaniecie być chorzy i wyzdrowiejecie. Czy pan nie sądzi, ze to jest naigrywanie się z powagi państwa? - pytał w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller. Policjanci uważają, że ich postulaty zgłaszane przez wiele ostatnich tygodni po prostu nie są dostrzegane i są traktowane niepoważnie. Ja jestem po stronie policjantów, którzy wykonują bardzo poważną służbę. W takim przypadku szefostwo MSWiA powinno uderzyć się z łomotem w piersi, żeby wszyscy usłyszeli - przyznał gość Roberta Mazurka.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, ten pan naprzeciwko mnie to Leszek Miller, kłaniam się nisko.

Leszek Miller, Sojusz Lewicy Demokratycznej: Kłaniam się panu, kłaniam się państwu.

Były premier, były szef MSW, co nam się jeszcze przyda do rozmowy.

MSWiA.

Były szef MSW, były szef MSWiA również. Panie premierze, skoro teraz będzie marsz państwowy, a nie marsz nacjonalistów, to może pan jednak pójdzie 11 listopada?

Nie, nie pójdę, dlatego że nawet jeżeli pan prezydent Duda i pan premier Morawiecki staną na czele tego marszu, to przecież wiadomo, kto będzie za ich plecami.

Jak nie będzie pana, to wiadomo - będą inni, ale jak byłby pan, to byłby piękny gest.

Nie myślę, żeby chodziło o mnie. Chodzi o tych, którzy ten marsz od dawna zapowiadali, co więcej, mieli wszystkie możliwe zgody do pewnego czasu, co więcej, uzyskali w zeszłym roku decyzję wojewody, że to jest marsz cykliczny, czyli przez 4 lata mogą go organizować.

To jak się panu w takim razie podoba decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz, która w Warszawie zakazała, oraz decyzję prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, który zakazał podobnego marszu we Wrocławiu.

To są dwie różne sprawy, bo jeżeli chodzi o Wrocław, to tam organizatorem marszu jest człowiek, który był skazany, siedział w więzieniu i znany jest ze swoich antysemickich wyskoków.

Nie, tam zdaje się organizatorem formalnym było stowarzyszenie.

To zostańmy przy swoich informacjach, natomiast w Warszawie, jak już powiedziałem, organizatorem jest stowarzyszenie, organizacja, która ma wszystkie możliwe uprawienia, aby ten marsz organizować. Ja od razu panu powiem, że ta decyzja pani Gronkiewicz-Waltz mi się nie podoba, dlatego że ona prawdopodobnie zostanie obalona przez sąd, chyba że sąd uzna i sprawa jest bezprzedmiotowa, dlatego że władze państwowe zapowiedziały w tym samym czasie, w tym samym miejscu zorganizowanie marszu państwowego.

Na swój sposób jest to bardzo polskie, prawda? Do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, co za marsz, kto idzie, kto nie idzie...

Tuwim i Słonimski w latach 20 pisali takie felietony pod wspólnym hasłem: 'W oparach absurdu". Otóż gdyby oni dzisiaj żyli, to mieliby niesamowite pokłady inspiracji.

Mieliby, mieli, to prawda. A 12 listopada co pan planuje? Bo to będzie wolne. Leszek Miller się zastanawia.

Wie pan, ja o tym nie myślałem, ale jak rozumiem, 12 listopada jest po to wolnym dniem, żeby przemyśleć co się stało 11 listopada.

To Leszek Miller będzie myślał, proszę państwa. Porozmawiajmy przez sekundę o tym, co się dzieje w tej chwili bardzo gorącego. Słyszymy, że jest zapowiadane spotkanie protestujących policjantów z szefostwem MSWiA. Pytanie do pana: co pan powiedziałby tym policjantom? Co można zrobić? Co może zrobić minister Brudziński, oprócz tego, że zgodzi się na ich postulaty?

No właśnie, oprócz tych marszów o których mówimy, powinien być jeszcze trzeci marsz - marsz chorych policjantów. Wie pan, ja patrzę na działalność instytucji państwowych, które mówią tak: wiemy, że jesteście chorzy, a właściwie uważamy, że nie jesteście chorzy, ale jak przyjdziecie do pracy 11 listopada, to my wam zapłacimy tysiąc złotych i wy wtedy przestaniecie być chorzy, tylko wyzdrowiejecie.

Minister Brudziński życzył im powrotu do zdrowia.

Czy pan nie sądzi, że to jest po prostu naigrawanie z powagi państwa?

Ale kto się naigrawał?

Mam na myśli postępowanie władz, które mówią, jak damy wam 1000 zł, to wy przestaniecie być chorzy. Przynajmniej na ten jeden dzień.

Ale mam wrażenie, że właśnie o to chodzi tym policjantom. Że oni chcą dostać 1000 zł i doznają wtedy natychmiastowego ozdrowienia.

Ja myślę, że im nie chodzi o to. Oni uważają, że ich postulaty, zgłaszane przez wiele ostatnich tygodni po prostu nie są dostrzegane i traktowane niepoważnie. Ja jestem po ich stronie. Po stronie tych policjantów, którzy wykonują bardzo poważna służbę i w takim przypadku szefostwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powinno uderzyć się z łomotem w piersi, żeby wszyscy to usłyszeli.

Panie premierze, każdy jest chyba za tym. I ja też uważam, że policjanci zarabiają skandalicznie mało. To jest jakieś nieporozumienie. Tylko co w tej chwili może zrobić szef MSWiA?

Wie pan, poza tym jak można zaskakiwać tę policję w ten sposób? Raz jest marsz, raz nie ma marszu. Odnoszę wrażenie, że obchody 100-lecia niepodległości zaskoczyły władze jeszcze bardziej, niż zima zaskakuje drogowców.



