Gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z nim m.in. o wyzwaniach finansowych nowego obozu władzy, a także pracach nad budżetem. Zapytamy go również o świadczenia socjalne, które na stałe wpisały się w budżety Polaków. Czy będą kontynuowane?

Ryszard Petru / Karolina Bereza / RMF FM

Polacy za rządów Zjednoczonej Prawicy przyzwyczaili się do świadczeń na dzieci, 13. i 14. emerytur, a także tarcz osłonowych. Teraz nowa władza musi zmierzyć się z oczekiwaniami dotyczącymi np. wakacji kredytowych, kolejnych osłon energetycznych czy zerowego VAT-u na żywność. Czy w budżecie znajdą się pieniądze na realizację kluczowych obietnic przedwyborczych? Czy kontynuowane będzie rozdawnictwo, a może preferowane będzie zaciskanie pasa?

Z Ryszardem Petru porozmawiamy też o rezygnacji z podatku Belki, nowym ministrze finansów, a także o kluczowych inwestycjach ważnych z punktu widzenia rozwoju Polski. Posła 2050 spytamy również, czy w niedzielę sklepy powinny być otwarte.

