​Co najmniej kilkukrotnie biuro posła prawicowo-populistycznej niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) Michaela Kaufmanna zorganizowało wizyty sympatyków tego ugrupowania z Turyngii w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie. Jak ustaliła PAP do takich spotkań doszło m.in. latem tego roku. Polityk potwierdził te doniesienia, jednak podkreślił, że spotkania miały wyłącznie "turystyczny charakter".

Biuro poselskie deputowanego AfD Michaela Kaufmanna organizowało wizyty fanów tego ugrupowania w ambasadzie Rosji w Berlinie / Jacob Schröter / PAP/EPA

Politycy AfD i ich sympatycy odwiedzają rosyjską ambasadę. Kontrowersje wokół kontaktów z Moskwą.

Grupa sympatyków i współpracowników Alternatywy dla Niemiec (AfD) z Turyngii odwiedziła latem rosyjską ambasadę w Berlinie - informuje PAP.

Spotkanie zorganizowało biuro posła AfD Jensa Kaufmanna. Jak podkreślają źródła, wizyta miała charakter turystyczny i nie uczestniczyli w niej inni deputowani Bundestagu.

Podobne spotkanie zorganizowała we wrześniu posłanka AfD z Brandenburgii Birgit Bessin. Wyjazdy tego typu są finansowane ze środków publicznych i mają wspierać edukację polityczną.

W Niemczech narasta debata o możliwych powiązaniach AfD z Rosją.

AfD stanowczo odrzuca zarzuty, podkreślając, że zapytania poselskie służą kontroli rządu, a odpowiedzi na nie są jawne.

Według źródła PAP w AfD latem - już w nowej kadencji Bundestagu i po zaprzysiężeniu chadeka Friedricha Merza na szefa rządu - grupa zwolenników ugrupowania z Turyngii odwiedziła ambasadę Rosji w Berlinie. Wizytę zorganizowało biuro Kaufmanna, pochodzącego z tego regionu.

Media: Polityk AfD organizował spotkania fanów partii w rosyjskiej ambasadzie

Jak podkreślił rozmówca PAP, w spotkaniu nie uczestniczyli inni deputowani do Bundestagu, lecz współpracownicy i sympatycy Alternatywy dla Niemiec z Turyngii. Turyngeńskie struktury AfD od 2021 r. są klasyfikowane przez niemiecki kontrwywiad jako "potwierdzone ugrupowanie skrajnie prawicowe".

"W ramach wizyty pracownicy ambasady przedstawili historię budynku oraz relacje rosyjsko-niemieckie w ujęciu historycznym, starając się unikać tematów wrażliwych" - podało źródło w AfD, które chciało pozostać anonimowe.

Zdaniem tej osoby goście z turyngeńskiej AfD "sprawiali wrażenie przychylnych Rosji". Odniosłem wrażenie, że życzyliby sobie dobrych stosunków Niemiec z Rosją - dodała.

Kaufmann potwierdza

Letnia wizyta nie była pierwszym tego typu przedsięwzięciem zorganizowanym przez biuro poselskie Kaufmanna. W odpowiedzi na zapytanie PAP polityk potwierdził, że jego biuro kilkakrotnie przygotowywało wizyty w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie. Uczestnicy (spotkań - red.) z mojego okręgu wyborczego wielokrotnie wyrażali chęć odwiedzenia rosyjskiej ambasady, dlatego też kilka razy organizowaliśmy taką wizytę - powiedział.

Deputowany AfD Michael Kaufmann / CLEMENS BILAN / PAP/EPA

Kaufmann przypomniał także, że biuro każdego deputowanego trzy razy w roku organizuje wyjazdy informacyjne do Berlina dla zainteresowanych obywateli z jego okręgu. We współpracy z Urzędem Prasy i Informacji Rządu Federalnego (BPA) opracowywany jest bogaty program, obejmujący wizyty w (gmachu) Reichstagu, ministerstwach, muzeach, miejscach pamięci, a także zwiedzanie miasta i jego zabytków - zaznaczył.

"Te wizyty miały charakter turystyczny"

Według deputowanego AfD "wizyta w ambasadzie Rosji obejmowała wykład na temat historii oraz zwiedzanie dostępnych części budynku, jednak nie odbyły się żadne spotkania ani rozmowy z oficjalnymi przedstawicielami".

Te wizyty miały charakter wyłącznie turystyczny - podkreślił Kaufmann.

Wizyta turyngeńskich gości w ambasadzie Rosji nie była odosobnionym przypadkiem.

We wrześniu szeroko komentowano podobne spotkanie w rosyjskiej placówce dyplomatycznej, zorganizowane dla sympatyków AfD z Brandenburgii przez posłankę tej partii Birgit Bessin, która w serwisach społecznościowych udostępniła zdjęcie grupowe z tego wydarzenia i sama brała w nim udział. Na kontach Kaufmanna na platformach społecznościowych takich fotografii nie ma.

Wyjazdy współorganizowane przez BPA finansowane są ze środków publicznych. Rząd pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania oraz część kosztów wyżywienia. Celem wizyt ma być wspieranie edukacji politycznej i umożliwienie obywatelom poznania pracy parlamentu. W teorii wyjazdy przeznaczone są dla zaangażowanych mieszkańców okręgu wyborczego danego deputowanego, jednak w praktyce często korzystają z nich ci sami lokalni działacze i współpracownicy partii.

Związki AfD z Rosją

Debata o możliwych powiązaniach AfD z Rosją nabrała tempa w Niemczech po słowach szefa MSW Turyngii Georga Maiera, który zasugerował, że politycy tej partii mogą działać na rzecz Moskwy. Maier przekazał, że deputowani AfD do parlamentu Turyngii składają liczne interpelacje dotyczące infrastruktury krytycznej w regionie, szczegółów transportów wojskowych oraz obrony przed dronami.

Jak poinformował tygodnik "Der Spiegel", ministerstwo obrony Niemiec obawia się, że AfD może wykorzystywać interpelacje do uzyskiwania danych o wewnętrznych problemach Bundeswehry. Według gazety w resorcie panuje przekonanie, że "opracowuje się kwestionariusze z Moskwy" dotyczące zarówno zdolności operacyjnych niemieckiej armii, jak i harmonogramów zakupu sprzętu.

Prawicowa partia odpowiada na zarzuty

AfD odrzuca zarzuty o wykorzystywanie wrażliwych informacji na rzecz obcych państw. Politycy partii twierdzą, że zapytania poselskie pomagają im "ujawniać błędy rządu", co - jak podkreślił sekretarz generalny AfD w Bundestagu Bernd Baumann - dotyczy "szczególnie stanu całej infrastruktury i Bundeswehry". Zostały one - jego zdaniem - "zrujnowane przez oszczędności" nakazane przez rządzącą koalicję chadeków z CDU/CSU i socjaldemokratów z SPD.

Dodał, że odpowiedzi na interpelacje polityków AfD są jawne i każdy ma do nich dostęp. Gdyby coś było tajne, rząd nie musiałby odpowiadać - zaznaczył Baumann.

Prezent urodzinowy dla Putina

Z kolei według doniesień dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" trzej deputowani AfD z parlamentu Saksonii-Anhaltu w październiku wzięli udział w uroczystości w rosyjskiej ambasadzie, zorganizowanej z okazji urodzin przywódcy Rosji Władimira Putina. Redaktor naczelny skrajnie prawicowego magazynu "Compact" Juergen Elsaesser zaprezentował tam srebrny medal z wizerunkiem Putina i wręczył go ambasadorowi Rosji w Niemczech Siergiejowi Nieczajewowi. Podczas gdy pozostałe partie w Bundestagu wyraziły oburzenie tym wydarzeniem, szef klubu AfD w Saksonii-Anhalcie powiedział, że nie widzi w nim nic niewłaściwego.

W ostatnich tygodniach głośno zrobiło się też o czterech politykach AfD, w tym dwóch deputowanych do Bundestagu - Steffenie Kotrem i Rainerze Rothfussie - oraz o europośle Hansie Neuhoffie, planujących udział w szczycie państw BRICS w Soczi, zaplanowanym na 13-17 listopada.

Kilka dni temu sąd w Berlinie potwierdził decyzję Bundestagu o odmowie wydania przepustki pracownikowi deputowanego AfD. Chodzi o byłego deputowanego Ulricha Oehme, obecnie współpracownika saksońskiego posła Edgara Naujoka, który - według mediów - ma bliskie powiązania z Kremlem.