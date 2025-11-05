Włodzimierz Czarzasty zamieścił pełne emocji nagranie na platformie X. Skierował je do Zbigniewa Ziobry. Nawiązał w nim do wydarzeń z 2007 roku, kiedy ABW wtargnęło do domu jego i jego dzieci. Ministrem sprawiedliwości był wtedy Zbigniew Ziobro.
"Ziobro. Pamiętasz, jak leżałem na podłodze z pistoletem przystawionym do głowy?" - tak napisał Włodzimierz Czarzasty w poście na platformie X. Poniżej zamieścił krótki film z przesłaniem do Zbigniewa Ziobry.
Pamiętasz, jak o 6 rano wprowadziłeś mi do domu policję, jak położyłeś na ziemi moją żonę, gołą, jak wszedłeś do sypialni mojej córki, jak wszedłeś do sypialni mojego syna. Pamiętasz to? - mówi Czarzasty.
Pamiętasz, jak leżałem na podłodze a ludzie, którzy za Twoją wiedzą weszli do mnie do domu, trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: Jak podniesiesz łeb, to ci go k...wa odstrzelimy? Pamiętasz to? - wyliczał polityk.
Więc jak ludzie się teraz spytają, czy byłeś w stanie być szefem grupy przestępczej, czy byłeś w stanie wykorzystywać ludzi, to ja ci powiem - byłeś w stanie. Budapeszt cię nie uratuje - skomentował.