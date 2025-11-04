Zbigniew Ziobro złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Chodzi o wniosek ws. uchylenia immunitetu Ziobrze w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS twierdzi, że wniosek jest nieskuteczny.
- Sejm zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS Zbigniewa Ziobry w czwartek, najpierw na komisji regulaminowej, a głosowanie zaplanowano na piątek.
- Ziobro poinformował dziś na platformie X, że złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
- Zdaniem Ziobry wniosek o uchylenie mu immunitetu jest nieskuteczny na mocy prawa.
To ważny tydzień dla Zbigniewa Ziobry. Sejm ma zdecydować w sprawie uchylenia mu immunitetu. Ma to związek ze śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości.
Wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS Zbigniewa Ziobry Sejm ma zająć się w czwartek - najpierw na sejmowej komisji ds. regulaminowych. Głosowanie ma odbyć się w piątek.
We wtorek rano Zbigniew Ziobro przystąpił jednak do ataku w związku ze sprawą swojego immunitetu. Na platformie X poinformował, że złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
"Wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mi immunitetu podpisała inna osoba. Min. Żurek, wysyłając go do Sejmu, poświadczył nieprawdę. Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" - stwierdził Ziobro.